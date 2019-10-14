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Сибирь на третьем месте по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов

С начала 2019 года количество ИИС в СФО выросло почти в полтора раза.
  • 14/10/2019, 11:39
Сибирь на третьем месте по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов

По данным Московской биржи, на начало сентября жители регионов Сибири открыли более 132 000 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это третий показатель среди федеральных округов страны. Лидерами по числу открытых ИИС стали Центральный и Приволжские федеральные округа – свыше 322 000 и 224 000 соответственно, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что с начала 2019 года количество индивидуальных инвестиционных счетов в СФО выросло почти в полтора раза.

— В Сибири больше всего индивидуальных инвестиционных счетов открыли жители Красноярского края – свыше 25 000. В тройке лидеров среди регионов Сибири также Новосибирская и Иркутская области, с показателями более 22 000 и 20 000. Возможность открыть ИИС у населения появилась с начала 2015 года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Чаще всего держатели индивидуальных инвестиционных счетов инвестируют средства в акции. По стране в целом за один день торгов объем инвестиций в этот вид ценных бумаг в среднем составляет 86%. Однако этот показатель постепенно снижается. В то же время растут вложения в облигации. На сегодня объем ежедневных торгов в облигации в среднем достигает 12%, тогда как годом ранее он был на 1,5% ниже.

— Действительно, мы наблюдаем постепенный рост популярности инвестиций в облигации. Если по итогам 2015 года объем ежедневных торгов в этот вид ценных бумаг в среднем составлял 5%, то сегодня он в разы выше. Это объясняется приходом на рынок новых держателей индивидуальных инвестиционных счетов, которые предпочитают такой вид вложения денег. Но стоит помнить, что инвестирование на рынке ценных бумаг всегда связано с риском. ИИС подойдет для тех, кто уже обеспечил себе минимальную финансовую подушку безопасности, — прокомментировал начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

По его словам, рост популярности ИИС у населения связан с развитием цифровых каналов продаж и возможностью получить налоговый вычет. Держатели индивидуальных инвестиционных счетов могут выбрать – вернуть уже уплаченные в государственную казну деньги (по ИИС первого типа) либо получить полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций по счету (по ИИС второго типа). Узнать больше об ИИС можно на сайте «Финансовая культура».

На начало сентября в России зарегистрировано свыше 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов.

Фото: предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

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