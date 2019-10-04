Райффайзенбанк снизил ставки по кредитам наличными

Райффайзенбанк (АО) с 1 октября снизил ставки по кредитам наличными. Теперь минимальная ставка составит 8,99% годовых.

С 1 октября при получении кредита наличными на сумму от 1,5 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге ставка составит от 8,99% до 9,99% годовых. В регионах минимальная ставка предусмотрена для кредитов на сумму от 750 тыс. рублей, она составит 8,99-10,99% годовых.

Также с 1 октября Райффайзенбанк ввел специальные условия для зарплатных клиентов — для них ставка по кредиту наличными будет ниже на 1 п.п.

— Сейчас 40% всех кредитов в Райффайзенбанке выдается онлайн, и мы рассчитываем, что этот тренд продолжится. На фоне повышения кредитных ставок на рынке мы применяем гибкую ценовую политику, благодаря активному использованию удаленных каналов, — отметил руководитель направления потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

До 1 октября минимальная ставка по кредиту на сумму от 1 млн рублей составляла 10,99% годовых.

Подробности об условиях потребительских кредитов наличными доступны на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка