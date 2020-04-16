Терминал «Евросиба» в Новосибирске расширил географию поставщиков

ТЛЦ «Евросиб–Терминал-Новосибирск» (входит в структуру ЗАО «Евросиб СПб-ТС») расширил географию поставщиков товаров для склада временного хранения – СВХ. Логистический комплекс получил аккредитацию Россельхознадзора на хранение подкарантинной продукции из Узбекистана. Вхождение в реестр позволяет терминалу принимать из Средней Азии круглый год товары растительного происхождения: свежие овощи, фрукты, продукты их переработки, сообщили в пресс-службе компании.

— Плодовоовощной сегмент рынка продовольствия активно растет. Мы видим, что развитие во многом обеспечивается импортом сырья и продуктов. Сегодня услугами нашего склада активно пользуются поставщики Китая, Сербии, Молдовы и других стран. Получив разрешение контролирующего органа, терминал дает такую возможность производителям Узбекистана, — отметил директор филиала ЗАО «Евросиб СПб-ТС» в Новосибирске Сергей Волчков.

Он подчеркнул, что аккредитация является очередным подтверждением соответствия характеристик склада временного хранения установленным нормам. СВХ оснащен системами рентгенологического и радиационного контроля, круглосуточного наблюдения. Общая площадь склада составляет 2,2 тыс. кв. м. Хранение подкарантинной продукции включает услуги по приемке и выгрузке товаров, отбору проб и образцов, а также другие услуги с учетом специфики груза.

Фото предоставлено ТЛЦ «Евросиб–Терминал-Новосибирск»