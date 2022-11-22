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Рак легкого: симптомы известные и не очень

  • 22/11/2022, 13:49
В последнее время средний возраст онкобольных стал значительно ниже, чем в исследованиях даже двадцатилетней давности. Число пациентов, которым впервые установлен диагноз рак, растет с каждым годом. С одной стороны: росту заболеваемости способствуют неблагоприятные факторы в виде ухудшения экологической обстановки, нездорового образа жизни, стрессов. С другой — благодаря стремительному развитию медицины, теперь есть возможность обнаружить, распознать и начать лечение рака на ранних стадиях.

В последнее время средний возраст онкобольных стал значительно ниже, чем в исследованиях даже двадцатилетней давности. Число пациентов, которым впервые установлен диагноз рак, растет с каждым годом. С одной стороны: росту заболеваемости способствуют неблагоприятные факторы в виде ухудшения экологической обстановки, нездорового образа жизни, стрессов. С другой — благодаря стремительному развитию медицины, теперь есть возможность обнаружить, распознать и начать лечение рака на ранних стадиях.

Рак легких — это состояние, при котором здоровые клетки легкого видоизменяются и начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль. Главное правило в лечении любого онкологического заболевания — чем раньше оно обнаружено, тем больше шансов на его полное излечение. При запущенных процессах, когда опухоль глубоко проросла в ткань легкого, поразила лимфоузлы или метастазировала в другие органы, добиться ремиссии сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Злокачественные новообразования легких долго никак себя не проявляют, и даже при появлении неприятной симптоматики могут маскироваться под другие болезни. Поэтому важно внимательно относиться ко всем недомоганиям и изменениям в своем организме, особенно если присутствуют неблагоприятные прогностические факторы.

По мнению врача общей практики Клэр Моррисон, курильщики в первую очередь попадают в группу риска, но существуют и другие, не настолько известные, причины болезни. На второе место, после сигаретного дыма, Мориссон поставила газ радон, который образуется вследствие распада радиоактивных веществ в горных породах и почве.

Зачастую опухоли в легких — это не первичный очаг, а метастаз рака другой локализации (груди, кишечника, шейки матки и других органов)

К симптомам, по которым можно распознать рак легкого, Клэр Мориссон относит постоянный кашель, боль в груди, одышку и кашель с кровью. При распространенном процессе подключаются симптомы, характерные для всех онкологических заболеваний: снижение аппетита, потеря веса, хроническая усталость.

Доктор считает, что вызываемые новообразованием легких необратимые последствия в организме, приводят к также к специфическим симптомам, которые нельзя упускать из виду. Это увеличение объемов кончиков пальцев, которое приводит к изменению формы ногтя.

Различают несколько разновидностей рака легкого, хотя их симптоматика обычно схожа, существуют некоторые специфические признаки конкретных опухолей. Так мезотелиома часто сопровождается плевритом и скоплением жидкости в плевральной полости. Для опухолей, расположенных в верхних отделах легких (рак «панкоста») характерны боль в плече и руке, слабость или онемение конечности, могут появиться твердые узелки на шее или в надключичной области, а также выпуклые, расширенные вены.

При периневральной инвазии, либо больших размерах опухоли, которая давит на нервные окончания, рак легкого может привести к синдрому «Горнера», при котором с одной стороны лица можно наблюдать сужение зрачка, опущение века, впавшее глазное яблоко и снижение или отсутствие потоотделения. При поражении гортанного нерва возникает стойкая, длительная осиплость голоса.

Организм всегда подает нам сигналы бедствия, но мы часто их не замечаем. Будьте внимательны к своему телу, регулярно проходите диспансеризацию и в любой подозрительной ситуации обращайтесь к врачу.

Фото с сайта freeimages.com

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