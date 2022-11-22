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В Новосибирске завершилось строительство первой очереди Ельцовского парка

  • 22/11/2022, 13:55
Никольский парк
За свой счет застройщик четыре года приводил в порядок территорию, торжественное открытие которой запланировано следующей весной.

Еще в далеком 2014 году общественники вместе с жителями близлежащих домов выступили с инициативой создать прогулочную зону в пойме реки Ельцовка-1. Глава строительной компании «Химметалл» Евгений Гаврилов пошел им навстречу и на своем участке, прилегающем к улице Танковой, создал первую очередь городского парка.

Общий бюджет создания центральной части парка без учета стоимости передаваемой городу земли составил около 60 млн рублей.

— Несмотря на то, что наша часть завершена, мы не оставим парк, будем участвовать в дальнейшем строительстве и привлекать общественность, городские власти, — поделился Евгений Гаврилов.

Центральная часть Ельцовского парка (от Танковой до Красного проспекта), которую благоустроил «Химметалл», составляет около гектара (в том числе земля компании), а общая площадь ― около 14 гектаров. Это не только место для прогулок, но и прямая дорога к метро.

— Пока мы будем продолжать расчищать территорию вдоль русла реки, затем проложим дорожки по берегу, чтобы горожане могли здесь гулять. <…> Сейчас мы готовим документы к приемке парка. Весной сделаем торжественное открытие для всех новосибирцев, — отметила заместитель мэра и руководитель рабочей группы по созданию парка Анна Терешкова.

недвижимость

Воинский парк

Кроме того, ГК «Химметалл» продолжает развитие городской среды и в рамках других своих объектов. Так, в строящемся жилом комплексе «Никольский парк» предусмотрен двор-парк площадью около гектара. Также компания приняла активное участие в реконструкции сквера, расположенного рядом с жилым комплексом (бывший Воинский). Полностью обновила входную зону, обустроила тротуары, проезд и парковочную зону.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Никольский парк недвижимость ипотека


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