Управляющие компании будут привлекать к ответственности за гололедные травмы

Первые травмы с началом снежного сезона в мэрии Новосибирска связали с управляющими компаниями, обязанностью которых является своевременная расчистка дворовых территорий от снега и наледи. По информации городского руководства, большая часть травм была получена горожанами во дворах своих домов.

— Опыт первого снегопада говорит о том, что хуже всего у нас сработали управляющие организации — больше всего нареканий, жалоб от жителей именно на них, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания. — Ставлю задачу администрациям: фиксировать, сколько травм на какой территории произошло. Основные травмы — во дворах. Люди выходят из подъездов, они не готовы к тому, что снега по колено, скользко, раньше вода была — падают, в результате имеем то, что имеем.

Как ранее сообщал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, пик гололедных травм в Новосибирске пришелся на прошлую неделю 16—17 ноября: 16 ноября зафиксированы 6 гололедных травм, 17 ноября — 21.

— С 16 ноября началось похолодание, 17 ноября похолодание продолжилось, — напоминает Перязев. — Управляющим компаниям комитет жилищной инспекции разослал уведомления и напоминания о приведении придомовых территорий в нормативное состояние: ограждение мест возможного схода снега и наледи, уборка крыш от снега и наледи, посыпка реагентами и песком мест передвижения людей.

Сейчас подразделениям мэрии предстоит выработать механизм взаимодействия, а также возможного привлечения к ответственности коммунальщиков-частников.

— Понимаю, что управляющие компании в абсолютном большинстве — коммерческие организации, — заявил градоначальник подчиненным. — Тем не менее отрабатывайте механизмы, чтобы повысить ответственность исполнителей за содержание дворов. Все это недовольство людей сейчас транслируется на мэрию, наверное, правильно. Проведите совещание. Если необходимо, я поучаствую. Очевидно, что наши УК проспали снегопад, просто прождали, когда само все протечет.

Напомним, что неделей ранее работа управляющих компаний по подготовке к зимнему периоду уже становилась поводом для критики со стороны муниципального руководства.

Ранее редакция сообщала о нарушениях, выявленных в части уборки от снега городских улиц.