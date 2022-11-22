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Управляющие компании будут привлекать к ответственности за гололедные травмы

  • 22/11/2022, 13:08
Автор:
управляющая компания
«Само потечет» ― так в мэрии охарактеризовали их подход к содержанию и уборке дворов.

Первые травмы с началом снежного сезона в мэрии Новосибирска связали с управляющими компаниями, обязанностью которых является своевременная расчистка дворовых территорий от снега и наледи. По информации городского руководства, большая часть травм была получена горожанами во дворах своих домов.

Опыт первого снегопада говорит о том, что хуже всего у нас сработали управляющие организации больше всего нареканий, жалоб от жителей именно на них, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания. Ставлю задачу администрациям: фиксировать, сколько травм на какой территории произошло. Основные травмы — во дворах. Люди выходят из подъездов, они не готовы к тому, что снега по колено, скользко, раньше вода была падают, в результате имеем то, что имеем.

Как ранее сообщал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, пик гололедных травм в Новосибирске пришелся на прошлую неделю 1617 ноября: 16 ноября зафиксированы 6 гололедных травм, 17 ноября 21.

С 16 ноября началось похолодание, 17 ноября похолодание продолжилось, напоминает Перязев. Управляющим компаниям комитет жилищной инспекции разослал уведомления и напоминания о приведении придомовых территорий в нормативное состояние: ограждение мест возможного схода снега и наледи, уборка крыш от снега и наледи, посыпка реагентами и песком мест передвижения людей.

Сейчас подразделениям мэрии предстоит выработать механизм взаимодействия, а также возможного привлечения к ответственности коммунальщиков-частников.

Понимаю, что управляющие компании в абсолютном большинстве коммерческие организации, заявил градоначальник подчиненным. Тем не менее отрабатывайте механизмы, чтобы повысить ответственность исполнителей за содержание дворов. Все это недовольство людей сейчас транслируется на мэрию, наверное, правильно. Проведите совещание. Если необходимо, я поучаствую. Очевидно, что наши УК проспали снегопад, просто прождали, когда само все протечет.

Напомним, что неделей ранее работа управляющих компаний по подготовке к зимнему периоду уже становилась поводом для критики со стороны муниципального руководства.

 

Ранее редакция сообщала о нарушениях, выявленных в части уборки от снега городских улиц.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : управляющая компания Гололед травма


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