Рак мозга: первые сигналы для обращения к врачу

Когда следует идти к врачу

Вообще при всех заболеваниях нужно обращаться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения лечения.

Обычно симптомы заболеваний появляются и исчезают через некоторое время, в зависимости от принятых мер.

Симптомы раковой опухоли, в отличие от других случаев, не проходят. И к ним присоединяются другие проявления. И это уже сигнал, что к врачу необходимо обращаться незамедлительно.

Симптомы злокачественной опухоли головного мозга

При онкологии усиленно делятся и видоизменяются все клетки мозга. Поэтому общая симптоматика обширна и проявляется психологическими, неврологическими и интеллектуальными расстройствами.

Стоит бить тревогу при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

Тяжелая, продолжительная головная боль, которая усиливается при любом физическом действии. Немного уменьшается в положении стоя.

Частые или постоянные утренние и ночные головные боли. Облегчение при них не приносят болеутоляющие препараты. В ряде случаев болит одна часть головы.

Головокружение, не зависящее от положения тела больного. Они появляются в любой момент и бывают разной интенсивности и продолжительности.

Тошнота и рвота вне зависимости от приема пищи. После рвоты не наступает облегчение, как в случаях отравления или других причин.

Стремительное снижение зрения. Появляются пятна, мушки перед глазами.

Постоянный звон в ушах. Возможно наступление односторонней глухоты.

Проблемы с координацией движений.

Нарушение концентрации внимания и снижение памяти.

Снижаются способности работы с информацией.

Обычно появляются перепады давления, бледность, усиливается потливость. В руках и ногах при раке головного мозга появляются и нарастают судороги, слабость, которая, со временем, перерастает в парез или паралич.

Начальная стадия этого вида онкологии в большинстве случаев проходит бессимптомно. Появление признаков может стать проявлением развитого заболевания и промедление опасно. Поэтому не стоит тянуть с визитом к врачу. Для диагностики злокачественной опухоли головного мозга назначают обширное комплексное обследование

Раннее обращение за медицинской помощью увеличивает шансы на излечение или замедление развития заболевания.