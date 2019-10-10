Таблетка у дверей

Дискуссии на эту тему ведутся больше 10 лет. В конце 2017 года законопроект, разработанный Минздравом РФ и разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств лицензированным аптечным организациям, прошел в Госдуме первое чтение, однако так и не был принят. В 2019 году тема зазвучала с новой силой.

Истина где-то рядом

В законопроект внесен ряд поправок, и, возможно, уже в осеннюю сессию документ будет принят во втором чтении, а с 2020 года начнет действовать. Ускорить принятие закона еще в начале года призвал депутатов Владимир Путин на форуме «Деловая Россия». В поддержку идеи высказалась и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

И если вялотекущая история с легализацией онлайн-продаж лекарств наконец-то благополучно завершится, это станет одним из главных событий года в фармацевтической отрасли и затронет миллионы людей.

В том, что в век глобальной цифровизации к ускорению и упрощению взаимодействия с поставщиками товаров и услуг готовы сами потребители, сомневаться не приходится. Доставка на дом заказанных через интернет одежды, обуви, мебели, электроники, бытовых приборов, продуктов питания и т. д. стала уже обычным делом. Экономия времени для активной части населения и удобство для маломобильной (людей с ограниченными физическими возможностями, мам с маленькими детьми, престарелых) — несомненный и главный плюс интернет-торговли.

Собственно, и торговля лекарствами через интернет — уже действующая практика. Правда, пока речь идет об онлайн-бронировании на сайтах, которые есть практически у всех крупных аптечных компаний, с последующим выкупом заказанных препаратов в обычных офлайн-аптеках. Популярность предзаказа лекарств в интернете растет. По данным Euromonitor, за последние 4 года количество воспользовавшихся этим каналом прирастало почти на 20% ежегодно. Теперь законодатели намерены добавить в цепочку интернет-продаж конечное звено — доставку потребителю до двери.

Концептуально против онлайн-торговли лекарствами вроде бы никто не возражает. Для производителей и аптечного ритейла это дополнительный канал продаж, тем более важный, что падение доходов населения уже сильно сказалось на фармбизнесе. Копья продолжают ломаться вокруг главного вопроса, на который до сих пор нет единого ответа: кто и как будет доставлять заказы потребителю, чтобы гарантировать качество доставленного лекарства?

Курьеры, курьеры… 35 тысяч каких курьеров?

Как сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, по действующему законодательству продажа лекарственных препаратов должна осуществляться только специалистами с медицинским образованием. Все другое — вне закона. Аналогичное условие включено и в законопроект об онлайн-торговле. Однако по этому пункту мнение профессионального сообщества разделилось.

Критики утверждают, что эта норма в очередной раз похоронит законопроект. Да, фармацевт — лицо ответственное и компетентное. Вручая доставленное лекарство, он мог бы и проконсультировать, и напомнить, как хранить лекарство, что важно при всеобщей нелюбви к чтению длинных аннотаций к препаратам. Но вряд ли, считают скептики, найдутся фармацевты, желающие сменить свой достаточно привилегированный статус аптечного работника, чтобы сделать карьеру курьера. И вряд ли аптечные предприятия, испытывающие дефицит фармацевтов и провизоров, готовы будут выделить для доставки онлайн-заказов необходимые штатные единицы.

Сторонники отмены нормы убеждены, что «скороходов-фармацевтов» вполне могут заменить обычные привлеченные на аутсорсинг курьеры — без специального образования и квалификации. Звучит также компромиссное предложение — провести «фармвсеобуч» курьеров «с улицы», но оно имеет мало шансов реализоваться. Для доставки лекарств в отдаленные и труднодоступные территории некоторые эксперты считают возможным привлечь «Почту России».

Оппоненты предостерегают: доверять доставку обычным курьерам и «почтальонам Печкиным» опасно: результатом будет всплеск отравлений и передозировок. Какое бы решение в итоге ни было принято, ответственность за доставку лекарств будут нести аптечные предприятия. Готовы ли они к интернет-продажам?

— Уровень готовности зависит от тех законодательных требований, которые будут регулировать данный формат, — говорит Елена Хрусталева.

Ни холодно, ни жарко

Чем опасна передача онлайн-заказа «человеку на велосипеде»? Как пояснила руководитель территориального органа Росздравнадзора, при продаже лекарственных препаратов должны соблюдаться установленные законодательством условия их обращения. Это касается, например, сильнодействующих, наркотических средств. Должны соблюдаться соответствующие условия при хранении лекарственных препаратов, вакцин с ограничением по температурному или световому режиму хранения. В лицензированных аптеках они соблюдаются. Их обязаны обеспечивать и все другие участники цепочки товародвижения.

— Существуют международные стандарты GDP (Good Distribution Practice — Надлежащая дистрибьюторская практика), которые определяют, как фармпрепараты должны храниться, перемещаться и поставляться конечным потребителям, — рассказывает генеральный директор компании-фармацевтического дистрибьютора АО «Ланцет» Антон Зыбин. — Чтобы его обеспечить, на аптечном складе компании должно быть установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее в онлайн-режиме автоматически осуществлять мониторинг и контроль температурно-влажностного режима в различных зонах хранения: +2…+8°С — холодная, +8…+15°С — прохладная и +15…+25°С — обычная для большинства препаратов. Все данные хранятся на сервере и позволяют отследить показатели за любой день и любую минуту. Соответствие стандартам GDP подтверждают и внутренние, и регулярные аудиторские проверки со стороны фирм-производителей. Аналогичные условия и контроль обеспечиваются и при транспортировке фармпрепаратов по всей стране: установки в машинах способны приводить условия хранения к нужным значениям и сохранять данные в памяти.

С точки зрения соблюдения режима температурных диапазонов, нет никакой разницы, доставляются ли большие партии паллет или маленькая коробочка, отмечает эксперт. Нарушение условий транспортировки может привести к негодности препарата или снижению его активности. Это критически значимо в зимнее и летнее время, особенно в регионах с большими перепадами температур, которых в России предостаточно. При курьерской доставке препаратов риски для потребителей серьезно возрастают.

Если установленная в машине фармдистрибьютора аппаратура сбалансирует температурный режим даже после кратковременного открывания дверей, то кто поручится, что курьер, весь день развозивший заказы, не хранил коробки с лекарствами на сиденье рядом с печкой?

— Вопросы доставки лекарственных препаратов требуют дополнительного рассмотрения и четкой детализации, — считает Елена Хрусталева. — Необходимо законодательно учесть все многообразие нюансов при изменении условий реализации различных групп лекарственных препаратов, и организации розничной торговли должны будут соблюдать эти требования.

Факт и контрафакт

В связи с запуском проекта обязательной маркировки лекарственных средств отчасти утрачивает остроту другой вопрос, связанный с легализацией доставки препаратов: не захлестнет ли рынок волна контрафакта, как это произошло в целом ряде стран? По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру через интернет реализуется до 50% фальсификата.

Елена Хрусталева напомнила, что с 1 января 2020 года в России начнет действовать система маркировки лекарственных средств в рамках Единой национальной системы цифровой маркировки. Основной целью внедрения системы как раз и является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. На каждую упаковку будет наноситься уникальный штрих-код с информацией о лекарстве, его производителе, дате производства, и на каждом этапе, начиная с производства и заканчивая конечным потребителем, данные о движении препаратов будут передаваться в систему.

Запуск цифровой маркировки — уже свершившийся факт. На первом этапе, который стартовал 1 октября 2019 года, в проект включены дорогостоящие лекарства по программе лечения «7 высокозатратных нозологий».

— Мониторинг позволит обеспечить полный контроль за всеми этапами обращения лекарственных препаратов. При наличии маркировки на упаковке покупатель с помощью приложения на смартфоне сможет сам проверить данные о производителе и поставщике лекарственного препарата, — уточняет Елена Хрусталева. — Кроме того, информационная система не позволит продавать лекарственный препарат с истекшим сроком годности или нелегально доставленный на территорию РФ. Таким образом, при наличии нескольких уровней контроля обращения лекарственных препаратов (контролирующими организациями, розничными аптечными организациями, населением) риски проникновения контрафактных, некачественных, просроченных лекарств можно минимизировать.

Ценность для потребителя в виде удобства и скорости имеет свою стоимость. Маркировка уже добавит к цене каждой упаковки лекарства, по разным оценкам, от 3 до 10%, поскольку производители, дистрибьюторы и аптеки должны будут закупить соответствующее оборудование. Доставка лекарств внесет свою лепту: 5-10% за заказ, учитывая стоимость услуг курьеров, особенно в случае использования квалифицированных сотрудников аптек, необходимость приобретения термоконтейнеров, средств контроля температурных режимов и т. д.

Торопиться медленно

Особо рьяные сторонники внедрения интернет-технологий в фармацевтическое обслуживание предлагают решить вопрос кардинально, выставив в виртуальную витрину не только безрецептурные, но и рецептурные препараты.

Однако большинство экспертов рынка, включая Минздрав, проявляют осторожность. По их мнению, говорить о продаже через интернет рецептурных препаратов нельзя до тех пор, пока в России не будет повсеместно внедрена система электронного рецепта. И даже после того, как будет создана электронная система обмена информацией между аптеками и лечебными заведениями, пилотные проекты по доставке рецептурных препаратов потребуется сначала обкатать в нескольких регионах. Излишний законодательный либерализм и отсутствие в правовом поле четких правил и механизмов контроля могут привести к тяжелым последствиям, а в худшем случае будут стоить конечному потребителю жизни.

Есть немало приверженцев покупки лекарств в стационарных аптеках. Но спрос на онлайн-покупки все равно пробьет себе дорогу. При отсутствии легальных каналов предложение обеспечит «серый» рынок, где уж точно никто не поручится за качество и безопасность. Этот рынок уже существует, и многочисленные «контрольные закупки» подтверждают, что курьеры могут доставить на дом клиенту все, включая сильнодействующие рецептурные препараты.

Снятие запрета на продажу лекарств через интернет несет в себе риски. Но пытаться остановить технический прогресс — то же самое, что пытаться остановить руками поезд, который мчится с огромной скоростью.

Впрочем, эксперты из числа пессимистов в скорую легализацию онлайн-продаж по-прежнему не верят из-за непроработанности закона. Оптимисты же, оставив за скобками принятие закона как практически свершившийся факт, смотрят еще дальше в будущее, обсуждая доставку лекарств на дом уже с помощью дронов.

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