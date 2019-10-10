Обучение английскому по скайпу — преимущества дистанционных уроков

Существует более удобный вариант – обучение английскому по скайпу.

Форматы занятий

Занятия проходят так же, как и уроки с репетитором, но общение происходит не вживую, а при помощи видеосвязи. У каждого педагога свой подход к обучению. Одни делают упор на теорию, а другие на разговорную практику. Второй вариант считается более продуктивным.

Упор на теорию условен, поскольку даже на начальном этапе опытный педагог старается вовлечь учащегося в различные сценки, делая занятия в большей степени практическими. На уроках, проводящихся в разговорном формате, зачастую сначала идет быстрый экскурс в теорию, которая затем закрепляется на практике.

Занятия, имеющие теоретическую направленность, обычно проводятся для начинающих. Они позволяют разобраться в грамматических правилах, научиться выстраивать простые фразы, освоить базовую лексику и приступить к развитию речевых навыков.

Педагог и ученик часто обращаются к специализированной литературе, выполняют разные упражнения. Некоторые сложности могут появиться из-за того, что при использовании скайпа не слишком удобно работать с учебниками. Но опытные педагоги всегда располагают обучающими пособиями в электронном формате, дают ссылки на необходимые материалы.

Уроки с упором на разговорную практику берут люди, которым особо не требуется изучение неправильных глаголов под контролем педагога. Это оптимальный вариант для тех, кто стремится развить разговорные навыки, улучшить произношение, сделать речь более грамотной. Они подходят для людей, знающих грамматические азы, обладающих определенным словарным запасом.

Подобные уроки подразумевают активное вовлечение ученика в разговорный процесс. Такой подход позволяет избавиться от ошибок, долгих пауз в речи, сложностей в построении фраз. Пользу занятия с упором на разговорную практику приносят огромную.

Какой педагог больше подходят для занятий по скайпу

Лучше всего брать уроки у носителя языка.

Для обучения английскому по скайпу всегда можно найти профессионального педагога, который является дипломированным специалистом, имеет большой опыт преподавания офлайн и онлайн. Уроки с ним могут носить разговорный формат и строгий академический.

Репетиторством в основном занимаются педагоги-любители, не имеющие диплома лингвистического ВУЗа. Они готовы помочь в улучшении разговорных навыков, указать на ошибки в произношении.

У «репетиторов» расценки, как правило, ниже, чем у профессиональных преподавателей. Отсутствие лингвистического диплома еще не говорит о том, что они менее опытные, чем их дипломированные коллеги.

В качестве педагога можно выбрать как русскоязычного профессионала, так и непосредственного носителя языка с опытом преподавательской деятельности. На этапе выбора учителя можно ориентироваться на его специальность, опыт работы. Не помешает почитать отзывы других людей, изучавших английский дистанционно – по скайпу. В некоторых случаях можно получить пробный бесплатный урок, чтобы понять, кто из педагогов больше подходит, кому удастся лучше мотивировать на изучение иностранного языка.

Главные преимущества обучения по скайпу

Список преимуществ изучения английского языка при помощи видеосвязи включает:

Отсутствие необходимости посещать учебное заведение. Уроки проходят в привычной обстановке, в удобные часы. Для тех, кто проживает в большом городе, это означает существенную экономию времени на дорогу.

Приемлемые расценки на услуги квалифицированных педагогов.

Возможность найти опытного преподавателя для жителей небольшого населенного пункта, где репетиторов очень мало.

Возможность проходить обучение у носителей языка. Брать у них уроки оффлайн проблематично даже в крупных городах.

Занятия по скайпу могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Они проводятся и для детей, и для взрослых.

Заниматься можно где угодно: не только дома, но, и например, в офисе в перерыв. Скайп делает изучение иностранного языка легким и доступным. Чтобы брать дистанционные уроки, достаточно иметь компьютер с доступом в интернет.

Во время занятий по видеосвязи ученик получает полное внимание учителя. Педагог приспосабливается к скорости усваивания подопечным учебного материала – это избавляет от необходимости следовать стандартной программе, как в школе, выдерживать конкуренцию за преподавательское внимание.

Изучение английского при помощи скайпа можно начать в любом возрасте. При этом не придется переживать, что другие ученики в группе моложе или, наоборот, старше. Занимаясь с педагогом один на один можно не переживать совершить ошибку у всех на виду.

Плюсы формата занятий по скайпу очевидны.