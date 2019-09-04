Рак яичников: неочевидные симптомы

Существует ряд признаков рака яичников, которые часто игнорируются пациентами, так как принимаются за симптомы других заболеваний. Тем не менее, вам нужно срочно обратиться к терапевту и гинекологу, если вас беспокоят:

Частые боли в зоне живота и таза . Конечно, это может быть и проявлением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но в некоторых случаях такие симптомы сигнализируют о том, что рак яичников распространяется на соседние органы. Особенно опасно в этом случае довольствоваться приемом обезболивающих лекарств и откладывать визит к врачу «на потом». Потом может быть уже слишком поздно!;

. Конечно, это может быть и проявлением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но в некоторых случаях такие симптомы сигнализируют о том, что рак яичников распространяется на соседние органы. Особенно опасно в этом случае довольствоваться приемом обезболивающих лекарств и откладывать визит к врачу «на потом». Потом может быть уже слишком поздно!; Тошнота, запоры, изжога или снижение аппетита . Недаром при жалобах на любые боли в области живота терапевт отправляет пациента не только к гастроэнтерологу, но и к гинекологу. Дело в том, что раковые опухоли женской половой системы нередко нарушают нормальное функционирование кишечника. Из-за этого возможно вздутие в животе, запоры и тошнота. Особенно должны настораживать данные симптомы в том случае, если ваше питание никак не менялось и не существует других явных причин для возникновения подобных проблем;

. Недаром при жалобах на любые боли в области живота терапевт отправляет пациента не только к гастроэнтерологу, но и к гинекологу. Дело в том, что раковые опухоли женской половой системы нередко нарушают нормальное функционирование кишечника. Из-за этого возможно вздутие в животе, запоры и тошнота. Особенно должны настораживать данные симптомы в том случае, если ваше питание никак не менялось и не существует других явных причин для возникновения подобных проблем; Частые позывы к мочеиспусканию . Такое бывает при раке яичников, так как опухоль начинает давить на мочевой пузырь. Вследствие сдавливания его рабочий объем уменьшается. Аналогичные симптомы дают и доброкачественные опухоли, например, миомы. Но и с ними не стоит затягивать, промедление в этом случае также может привести к серьезным последствиям;

. Такое бывает при раке яичников, так как опухоль начинает давить на мочевой пузырь. Вследствие сдавливания его рабочий объем уменьшается. Аналогичные симптомы дают и доброкачественные опухоли, например, миомы. Но и с ними не стоит затягивать, промедление в этом случае также может привести к серьезным последствиям; Нарушение менструального цикла. Если месячные пропали, стали нерегулярными либо изменилась их периодичность, это повод обратиться к гинекологу. Вполне возможно, что никаких страшных болезней врач не выявит, и причина окажется банальной (тот же климакс), но в таких случаях лучше перестраховаться.

Также крайне важно не пренебрегать возможностями регулярной бесплатной диспансеризации, которая доступна для граждан РФ каждые 3 года. А вообще показываться гинекологу даже при отсутствии каких-либо жалоб рекомендуется ежегодно. Ведь чем раньше выявлено любое заболевание, тем проще его вылечить. Особенно это касается онкологических болезней, где счет идет на месяцы и даже недели. Никто лучше вас самих не сможет позаботиться о вашем здоровье, так сделайте это. Если вы давно не были на приеме у гинеколога, запишитесь к нему прямо сейчас!