Сроки строительства объектов для ЛДС пришлось неоднократно переносить

К строительству дорожных и инженерных объектов, сопровождающих ледовую арену, подрядчики приступили позже запланированных сроков. С запозданием пришло и заключение экспертизы на эти проекты. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на пресс-конференции в областном правительстве. При этом, по словам губернатора, подготовительные работы были выполнены своевременно.

— К сожалению, на заключение контракта мы вышли только в июне — нас подвели проектировщики, — говорит губернатор. — Мы ожидали заключения экспертизы под Новый год, а фактически получили его только в марте. Это повлияло на сроки. Но пока ничего критичного я не вижу — времени достаточно, чтобы этот объект построить.

— По воде тоже будут подвозиться стройматериалы, — говорит Андрей Травников. — Там подготовлена территория, коса, чтобы организовать склад временного хранения материалов при отгрузке с барж. Да, на начало строительства объекта принято решение, что проще и быстрее завозить автотранспортом. Но от доставки по воде никто не отказался. Она также будет производиться.

В настоящее время, по словам губернатора, при строительных работах решается ряд рабочих вопросов, связанных с изменением логистики доставки стройматериалов на площадку. Напомним, что изначально предполагался централизованный подвоз на все объекты инфраструктуры будущего Чемпионата мира по хоккею (курируемых и областью, и городом) по реке на баржах. Однако из-за рассогласованности заказчиков объектов водный подвоз в настоящее время не осуществляется. По словам губернатора, такой подвоз планируется наряду с использованием наземного транспорта.

Напомним, что генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определено ООО «Элинальфа», функции государственного заказчика по строительству ледовой арены и прилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена».

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