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Сроки строительства объектов для ЛДС пришлось неоднократно переносить

В областном правительстве «кивают» на проектировщиков.
  • 04/09/2019, 10:41
Автор: Евгения Серёгина
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«Ожидали заключения экспертизы под Новый год, а получили только в марте».

К строительству дорожных и инженерных объектов, сопровождающих ледовую арену, подрядчики приступили позже запланированных сроков. С запозданием пришло и заключение экспертизы на эти проекты. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на пресс-конференции в областном правительстве. При этом, по словам губернатора, подготовительные работы были выполнены своевременно.

 К сожалению, на заключение контракта мы вышли только в июне — нас подвели проектировщики,  говорит губернатор.  Мы ожидали заключения экспертизы под Новый год, а фактически получили его только в марте. Это повлияло на сроки. Но пока ничего критичного я не вижу  времени достаточно, чтобы этот объект построить.

Дорога к ЛДС подорожала почти на 120 млн рублей

Дорога к ЛДС подорожала почти на 120 млн рублей

В настоящее время, по словам губернатора, при строительных работах решается ряд рабочих вопросов, связанных  с изменением логистики доставки стройматериалов на площадку. Напомним, что изначально предполагался централизованный подвоз на все объекты инфраструктуры будущего Чемпионата мира по хоккею (курируемых и областью, и городом) по реке на баржах. Однако из-за рассогласованности заказчиков объектов водный подвоз в настоящее время не осуществляется. По словам губернатора, такой подвоз планируется наряду с использованием наземного транспорта.

— По воде тоже будут подвозиться стройматериалы,  говорит Андрей Травников.  Там подготовлена территория, коса, чтобы организовать склад временного хранения материалов при отгрузке с барж. Да, на начало строительства объекта принято решение, что проще и быстрее завозить автотранспортом. Но от доставки по воде никто не отказался. Она также будет производиться.

Напомним, что генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определено ООО «Элинальфа», функции государственного заказчика по строительству ледовой арены и прилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена».

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