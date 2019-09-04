Сроки строительства объектов для ЛДС пришлось неоднократно переносить

К строительству дорожных и инженерных объектов, сопровождающих ледовую арену, подрядчики приступили позже запланированных сроков. С запозданием пришло и заключение экспертизы на эти проекты. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на пресс-конференции в областном правительстве. При этом, по словам губернатора, подготовительные работы были выполнены своевременно.
— К сожалению, на заключение контракта мы вышли только в июне — нас подвели проектировщики, — говорит губернатор. — Мы ожидали заключения экспертизы под Новый год, а фактически получили его только в марте. Это повлияло на сроки. Но пока ничего критичного я не вижу — времени достаточно, чтобы этот объект построить.
— По воде тоже будут подвозиться стройматериалы, — говорит Андрей Травников. — Там подготовлена территория, коса, чтобы организовать склад временного хранения материалов при отгрузке с барж. Да, на начало строительства объекта принято решение, что проще и быстрее завозить автотранспортом. Но от доставки по воде никто не отказался. Она также будет производиться.
Напомним, что генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определено ООО «Элинальфа», функции государственного заказчика по строительству ледовой арены и прилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена».
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