Только два застройщика подали документы на подтверждение готовности объектов

Президент саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Строители Сибирского региона» Александр Савельев уточнил корреспонденту InfoPro54, что до 1 июля все застройщики региона должны подать в минстрой области документы, чтобы подтвердить, под какие параметры попадают их объекты.

— Есть формы заявлений, утвержденные минстроем, есть методика расчета готовности. Сейчас кадастровые инженеры ходят по стройкам и определяют степень готовности у каждого застройщика, — говорит Савельев. — До 1 июля минстрой должен передать в Росреестр информацию, какие компании могут принимать деньги у частных дольщиков по старым правилам. После 1 июля опускается занавес — и все. Если у вас нет подтвержденной готовности — гуляйте!

При этом министр настоятельно рекомендовал застройщикам не «химичить» с определением процента готовности дома, отметив, что при пограничных показателях комиссия министерства будет выезжать на объект для проверки и изучать его более досконально, так как за некорректные данные с областного ведомства очень жестко спросит федеральное.

По словам Ивана Шмидта, 305 из 440 домов, расположенных в области, имеют степень готовности более 30%. То есть львиная доля имеющихся в регионе домов пока попадает под старые правила игры — на горизонте выданных разрешений. 18 домов общей площадью около 250 тысяч кв. м получили одобрение банков по эскроу-счетам (все разрешения выданы Сбербанком). Под 15% (комплексное развитие территории и РЗТ) регион планирует включить дома, которые выполняют технические условия по сетевому снабжению, если застройщики делают и передают в муниципальную собственность какие-то объекты инженерной инфраструктуры. Под 6% (достройка проблемных домов) область сейчас пробует включить площадку, идущую под масштабный инвестиционный проект.

— По нашим прогнозам, 57 домов имеют технические договоры ДДУ. Этот пул должен перейти на эскроу-счета. Основную работу минстрой будет вести именно по этим домам, так как они находятся в той зоне риска, которая может нам принести дополнительные проблемные объекты, — констатировал министр.

По оценкам, гарантированных проблем с обманутыми дольщиками на 1 января 2020 года будет больше, чем на 1 января 2019 года. По его оценкам, во многом это обусловлено вакуумом, сформировавшимся между требованиями банков и возможностями строителей, в том числе с непониманием строительными организациями и их руководителями, как они собираются осуществлять строительство в новых условиях.