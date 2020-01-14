Расчет платежеспособности клиента при выдаче кредита банком

Платежеспособность клиента – это способность заемщика исполнять свои обязательства в срок и в полном объеме. Показатель выражает финансовое состояние клиента, которое дает возможность кредитору судить о его способности обслуживать кредит в установленные кредитным договором сроки. Анализ платежеспособности позволяет банку оценить, стоит ли выдавать кредит и на каких условиях (сумма выдачи, процентная ставка, необходимость обеспечения, и пр). Проведение процедуры необходимо банку, чтобы минимизировать риски невозврата долгов.
Методика оценки платежеспособности заемщика на примере АБ «Газпромбанк» Во многих банках используется методика рассмотрения заявлений на основе финансовых коэффициентов, пришедшая в Россию с Запада. Технология подразумевает обязательный анализ текущих доходов и расходов клиента, а также его кредитной истории.
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Платежеспособность потенциального заемщика основывается на изучении и сборе информации о доходах на основе предоставленной справки о доходах, содержащей данные о реквизитах юрлица и его сотрудника, ежемесячный доход и удержания (при их наличии). При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательства, указанные в справках (в т.ч. алименты, вычеты, удержания в пользу третьих лиц и пр). Оценка платежеспособности: определение максимального платежа Для того, чтобы узнать максимальную сумму кредита, кредитный инспектор высчитывает суммарный доход заемщика и вычитает из него все обязательства:
Значение расчетного коэффициента не регламентировано законодательно, поэтому устанавливается банками самостоятельно, в зависимости от условий внешнеэкономической обстановки и внутренней политики. Для дальнейших расчетов будет использован коэффициент 0,5. Полученное значение максимального платежа — это максимальная сумма ежемесячных обязательств, которую может вносить заемщик без риска невозврата. На основе суммы максимального платежа устанавливается возможная сумма выдачи или срок кредитования.
От того, насколько заемщик своевременно исполняет свои обязательства зависит, получит он новый кредит или нет. Благонадежность заемщика – это первостепенный фактор, на который обращают внимание кредитные инспектора. Если человек погашает свои долги в плановую дату, не нарушает условий кредитного договора, это является несомненным плюсом для принятия положительного решения по новой заявке. Если же клиент имеет длительные периоды просроченной задолженности (от 3 месяцев и более) с высокой вероятностью ему будет отказано в кредите, так как скорее всего у человека существуют финансовые сложности или он не обязателен в части обслуживания кредита.
Предположим, что клиент обратился в банк за получением потребительского кредита на следующих условиях: Условия займа:
Анкетные данные клиента:
На заданных условиях рассчитаем чистый доход по формуле:
Где: Доход до налогообложения – доход, указанный в справке (в этом случае – 60 000 руб), Н – налоги по справке (если не указано прочих – НДФЛ = 13%), О – обязательства (в этом случае – 5000 р). Чистый доход составит:
Максимальный ежемесячный платеж, который сможет оплачивать заемщик без просрочек.
Физическое лицо хочет оформить кредит на 400 000 руб сроком на 7 лет под 20% годовых с дифференцированными платежами. Рассчитаем, какой максимальный платеж по кредиту будет на заданных условиях. Расчет ежемесячного дифференцированного платежа Дифференцированный платеж складывается из показателей основной задолженности и процентов. Основной долг ежемесячно составит:
Проценты составят:
Максимальный ежемесячный платеж составит:
Полученная величина меньше максимально допустимой для заемщика, поэтому получить кредит с дифференцированными платежами вполне возможно.
Рассмотрим по аналогии ситуацию, когда заемщик хочет получить кредит с аннуитетными платежами. Согласно формуле, представленной на официальном сайте «Газпромбанка» аннуитетный платеж рассчитывается по формуле: Аннуитетный платеж = ОСЗ* (ПС )/〖1-(1+ПС)〗^(-n) Где ОСЗ – остаток ссудной задолженности на расчетную дату, ПС – месячная процентная ставка, n — количество плановых платежей по основному долгу от даты расчета до даты полного возврата кредита. В данном случае платеж составит:
Аннуитетный платеж меньше, чем максимально допустимый для заемщика, поэтому оформить кредит с аннуитетными платежами также возможно на заданных условиях.
Автор материала, создатель проекта mobile-testing.ru Тачков Дмитрий
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