Расчет платежеспособности клиента при выдаче кредита банком

Что такое платежеспособность?

Платежеспособность клиента – это способность заемщика исполнять свои обязательства в срок и в полном объеме. Показатель выражает финансовое состояние клиента, которое дает возможность кредитору судить о его способности обслуживать кредит в установленные кредитным договором сроки. Анализ платежеспособности позволяет банку оценить, стоит ли выдавать кредит и на каких условиях (сумма выдачи, процентная ставка, необходимость обеспечения, и пр). Проведение процедуры необходимо банку, чтобы минимизировать риски невозврата долгов.

Методика оценки платежеспособности заемщика на примере АБ «Газпромбанк» Во многих банках используется методика рассмотрения заявлений на основе финансовых коэффициентов, пришедшая в Россию с Запада. Технология подразумевает обязательный анализ текущих доходов и расходов клиента, а также его кредитной истории.

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Оценка доходов заемщика

Платежеспособность потенциального заемщика основывается на изучении и сборе информации о доходах на основе предоставленной справки о доходах, содержащей данные о реквизитах юрлица и его сотрудника, ежемесячный доход и удержания (при их наличии). При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательства, указанные в справках (в т.ч. алименты, вычеты, удержания в пользу третьих лиц и пр). Оценка платежеспособности: определение максимального платежа Для того, чтобы узнать максимальную сумму кредита, кредитный инспектор высчитывает суммарный доход заемщика и вычитает из него все обязательства:

Макс.платеж = Д_ч * К

Дч – чистый доход заемщика, принимаемый в расчет, за минусом всех обязательств,

К – расчетный коэффициент, установленный в банке.

Значение расчетного коэффициента не регламентировано законодательно, поэтому устанавливается банками самостоятельно, в зависимости от условий внешнеэкономической обстановки и внутренней политики. Для дальнейших расчетов будет использован коэффициент 0,5. Полученное значение максимального платежа — это максимальная сумма ежемесячных обязательств, которую может вносить заемщик без риска невозврата. На основе суммы максимального платежа устанавливается возможная сумма выдачи или срок кредитования.

Анализ кредитной истории

От того, насколько заемщик своевременно исполняет свои обязательства зависит, получит он новый кредит или нет. Благонадежность заемщика – это первостепенный фактор, на который обращают внимание кредитные инспектора. Если человек погашает свои долги в плановую дату, не нарушает условий кредитного договора, это является несомненным плюсом для принятия положительного решения по новой заявке. Если же клиент имеет длительные периоды просроченной задолженности (от 3 месяцев и более) с высокой вероятностью ему будет отказано в кредите, так как скорее всего у человека существуют финансовые сложности или он не обязателен в части обслуживания кредита.

Пример расчета

Предположим, что клиент обратился в банк за получением потребительского кредита на следующих условиях: Условия займа:

Желаемая сумма кредита – 400 000 руб, Желаемый график погашения задолженности – дифференцированный, Желаемый срок кредитования — 7 лет, Предлагаемая банком ставка по кредиту – 20% годовых.

Анкетные данные клиента:

Ежемесячный доход по справке – 60 000 руб,

Наличие действующих обязательств:

5000 руб – ежемесячный платеж по кредиту (просроченной задолженности за время пользования кредитом не было).

На заданных условиях рассчитаем чистый доход по формуле:

Д_ч =Д_(до налогообложения) — Н — О

Где: Доход до налогообложения – доход, указанный в справке (в этом случае – 60 000 руб), Н – налоги по справке (если не указано прочих – НДФЛ = 13%), О – обязательства (в этом случае – 5000 р). Чистый доход составит:

Д_ч = (60000) — (60000*0.13) — 5000 = 47 200 руб

Максимальный ежемесячный платеж, который сможет оплачивать заемщик без просрочек.

Макс.платеж = 47200 * 0.5 = 23600 руб

Физическое лицо хочет оформить кредит на 400 000 руб сроком на 7 лет под 20% годовых с дифференцированными платежами. Рассчитаем, какой максимальный платеж по кредиту будет на заданных условиях. Расчет ежемесячного дифференцированного платежа Дифференцированный платеж складывается из показателей основной задолженности и процентов. Основной долг ежемесячно составит:

Од (мес)=(ОД )/(Кол-во полных платежей) = (400 000)/83 = 4820 руб

Проценты составят:

Сумма %=(ОД * Кол-во дней * Процентная ставка )/(Кол-во дней в году)= (400 000 * 31 * 0,2 )/365 = 6794,52 руб

Максимальный ежемесячный платеж составит:

Диф.платеж (макс)= 4820 + 6794,52 руб= 11614,52 руб

Полученная величина меньше максимально допустимой для заемщика, поэтому получить кредит с дифференцированными платежами вполне возможно.

Расчет ежемесячного аннуитетного платежа

Рассмотрим по аналогии ситуацию, когда заемщик хочет получить кредит с аннуитетными платежами. Согласно формуле, представленной на официальном сайте «Газпромбанка» аннуитетный платеж рассчитывается по формуле: Аннуитетный платеж = ОСЗ* (ПС )/〖1-(1+ПС)〗^(-n) Где ОСЗ – остаток ссудной задолженности на расчетную дату, ПС – месячная процентная ставка, n — количество плановых платежей по основному долгу от даты расчета до даты полного возврата кредита. В данном случае платеж составит:

Аннуитетный платеж = 400000 * (0,20:12 )/〖1-(1+0,2:12)〗^(-83) = 8931,36 руб

Аннуитетный платеж меньше, чем максимально допустимый для заемщика, поэтому оформить кредит с аннуитетными платежами также возможно на заданных условиях.

Автор материала, создатель проекта mobile-testing.ru Тачков Дмитрий