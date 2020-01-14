Мусорные, выборные и другие страсти 2019-го

Несомненно, наиболее значимым и масштабным событием в местной политической жизни стала кампания по выборам главы областного центра. Стоит отметить, что ход кампании был во многом менее предсказуемым, чем результат.
Во-первых, изначально о своем желании занять главный пост в городе заявили около двадцати кандидатов, среди которых оказались как уже известные политики: депутат заксобрания Дарья Украинцева или депутат горсовета Наталья Пинус, так и известные очень узкому кругу горожане: предприниматель-таксист Андрей Токарев или пенсионер Анатолий Бабаев. В итоге до финишной прямой дошли не все. Кто-то к назначенному времени не подал нужный пакет документов на регистрацию, кто-то их подал с нарушениями избирательного законодательства, кто-то отозвал свою кандидатуру. Кого-то «развернул» избирком — ввиду коллизий законодательства федерального, как это произошло с кандидатом партии «Великое Отечество» Александром Трушакиным, пообещавшим в результате оспорить выборы в судебном порядке.
Судебные тяжбы затронули и кандидата от «Справедливой России» Виктора Козодоя, ранее не проявлявшего особой активности в ведении кампании, однако в этот раз подавшего иск о снятии с выборной дистанции своего основного оппонента Анатолия Локтя. Суд оставил ход дальнейшей кампании без интриги.
В какой-то мере ее добавила партия «Родина», практически до победного сохранявшая в секрете имя своего кандидата — экс-вице-мэра Данияра Сафиуллина. Сам Сафиуллин, уволившийся из мэрии в разгар кампании, интригу поддерживал, не подтверждая предстоящего участи в выборах.
В ходе агиткампании параллельно с агитационными мероприятиями кандидаты от оппозиции активно участвовали в разного рода дебатах, где выступали с критикой действующей городской власти по тем или иным направлениям. На этих встречах некоторые из оппозиционных кандидатов и поддерживавших их общественников предлагали повторить сценарий 2014 года: дружно сняться в поддержку одного из представителей оппозиции. Однако дальше таких воззваний дело не пошло.
Сами выборы мэра проходили фактически без потрясений.
Потрясения начались на следующий день — после того, как к занявшему второе место самовыдвиженцу Сергею Бойко и его родственникам с обысками нагрянули сотрудники СК, изъявшие оргтехнику и ряд документов. Эти оперативные мероприятия проходили в рамках московского дела, возбужденного против Фонда борьбы с коррупцией, координатором которого в Новосибирской области является Бойко.
Напомним, что параллельно с выборами мэра шла кампания по довыборам депутата горсовета по округу №12. В результате мандат достался выдвиженцу «Единой России», заместителю директора ООО «Сады гиганта» Павлу Чернышеву. Самым примечательным в ходе данной кампании оказалось задержание нескольких человек, организовавших подкуп избирателей.
Что касается будущего состава горсовета, который предстоит избрать в наступившем году, то пока остается открытым вопрос, каким именно образом он будет избираться — исключительно из числа одномандатников или одномандатников и «списочников».
Другой интригой будущих выборов являются взаимоотношения лидеров двух крупнейших партий — «Единой России» и КПРФ. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, как поведут себя по отношению друг к другу партийные секретари — губернатор области и мэр областного центра. Одни склоняются к сценарию лобовой атаки, другие говорят о втором «Пакте Локтя и Травникова», по результатам которого партлидеры заранее «распишут» территории. При этом мало кто исключает, что оба возглавят списки своих партий на выборах регионального парламента.
Верховный суд РФ прекратил неуставные отношения городской власти и общественности. Теперь общественники могут инициировать поправки в Устав Новосибирска. Ранее это могла делать только специальная комиссия под руководством мэра, состоявшая из ряда городских чиновников и депутатов горсовета. Напомним, что решение суда о признании соответствующей нормы устава незаконной поддержала и Генпрокуратура. Впоследствии его утвердили депутаты горсовета Новосибирска под угрозой роспуска.
Остается открытым вопрос о роли уставной комиссии. Некоторые члены комиссии предлагают наделить ее посредническими функциями для передачи обращений общественности к руководству горсовета. Сами общественники предлагают ее ликвидировать вовсе — как лишнюю структуру, усложняющую процесс рассмотрения их предложений депутатами.
На протяжении года читатели InfoPro54 с большим интересом наблюдали за развитием событий в коммунальной отрасли, касающихся вывоза отходов и состояния теплосетей.
Что касается отходов, то еще с начала года соответствующая реформа и ее реализация ООО «Экология-Новосибирск» становились объектом критики населения и депутатов регионального парламента. Сообщалось о не вывезенных вовремя отходах, отсутствии контейнерных площадок в населенных пунктах, невозможности граждан связаться с представителями компании, о противоправных попытках регоператора принудить жителей области к заключению договоров.
В какой-то момент ситуация вроде бы начала выравниваться. Регоператор сообщал об открытии новых фронт-офисов, борьбе с «черными» перевозчиками. Но острые вопросы еще оставались. Один из них касался расчета с подрядчиками. В ноябре в суд поступили первые иски перевозчиков. В конце года несколько компаний заявили об уходе с рынка перевозок — и обещанное выполнили, при этом забрав свои контейнеры в Ленинском и Заельцовском районах. Это, как сообщают в мэрии Новосибирска, и стало причиной срыва вывоза отходов в новогодние праздники.
По информации мэрии, вопрос по новым контейнерам сейчас решается. Ранее учредитель регоператора — ГК «ВИС» — закупила для ООО «Экология-Новосибирск» партию контейнеров и мусороуборочных машин.
Другая сторона «мусорной» жизни области, согласно договору концессии между правительством Новосибирской области и уже упомянутым ООО «Экология-Новосибирск», касается уже не вывоза, а утилизации отходов. Предполагаемые договором места размещения полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула спровоцировали протест общественности и подвигли областную власть выступить с инициативой его расторжения. Ситуация дошла до суда. После вмешательства УФАС иски отозвали. Концессия была в «замороженном» состоянии. О ее разморозке сообщили в октябре по итогам встречи руководства ГК «ВИС» с региональным правительством, обговорившими условия переноса в другое место. Однако процесс опять застопорился. В конце года губернатор Андрей Травников сообщил о второй попытке разморозки концессии. В то же время в ГК «ВИС» считают, что с этим затягивает именно правительство области.
Пока же ни к созданию полигонов, ни к строительству мусороперерабатывающих комплексов в области не приступили.
Еще одна (пока еще в перспективе) концессия касается муниципальных теплосетей, обслуживаемых ООО «Сибирская генерирующая компания». Речь идет о расторжении нескольких концессионных соглашений по обслуживанию котельных в пользу более масштабного, связанного с обслуживанием и эксплуатацией СГК всех муниципальных теплосетей. Теплосети города, по оценкам и СГК, и мэрии, и ученых, находятся в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии. В Новосибирске уже произошли несколько аварий, связанных с прорывом сетей, в результате чего жители продолжительное время оставались без тепла в домах. Новая концессия, как считают в СГК, высвободит средства на ремонт без повышения тарифа. Тарифная тема стала поводом проведения круглых столов, конференций, даже акций протеста. Этому предшествовало решение УФАС относительно возможного повышения тарифов. В декабре это решение Арбитражный суд Москвы, куда с иском обратился областной департамент по тарифам, признал незаконным. Но это решение суда первой инстанции.
Немало внимания общественности было уделено федеральному финансированию таких масштабных проектов, как строительство спортивных объектов к предстоящему чемпионату мира по хоккею и реконструкция театра Афанасьева.
Что касается спортивных объектов, то с первого раза мэрии не удалось получить положительного заключения Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации станции метро «Спортивная». При этом работы по подготовки стройплощадки уже начались. В ноябре нулевой цикл был выполнен на 40%. Однако пока вопрос с финансами от федерального центра остается открытым. На предстоящий год на строительные работы запланированы только средства регионального бюджета. Переговоры между Новосибирской области и федеральной властью продолжаются.
С театром Афанасьева ситуация разрешилась более оптимистично — средства на реконструкцию помещения для него предусмотрены. Но этому предшествовала целая драматическая история, связанная с заявлением худрука о своей отставке. Причиной послужила многолетняя фактическая «бездомность» учреждения.
Это относится к коммерсантам, чьи торговые объекты расположены на остановках общественного транспорта, в первую очередь, находящихся на гостевых маршрутах.
Вместо них, эти места займет компания-концессионер с «умными» остановками. Остальные подпадают под запрет на размещение объектов в рамках федерального законодательства. Сначала предпринимателям, лишающимся своих мест заработка, предлагали так называемые компенсационные места, потом эта инициатива сошла на нет.
Многочисленные обсуждения с участием чиновников мэрии, областного правительства, даже федерального минпромторга о том, куда деть оказывающихся за бортом коммерсантов, результатов не приносили.
Но в ноябре представители мэрии наконец предложили коммерсантам с гостевых маршрутов уйти на негостевые. Вопрос, куда идти «негостевикам» и как это согласуется с федеральными правилами размещения объектов дорожного сервиса, пока остается открытым.
По данным 2019 года, в долгостроях области «зависли» интересы 8 тысяч человек.
Одними из наиболее проблемных стали стройки микрорайона «Новомарусино», а также объектов, строительство которых связывают с ГК «ПТК-30». Дошло до протестных акций — голодовки в центре Новосибирска.
В октябре представители региональной власти сообщали, что ожидают получения от федералов 800 млн рублей на решение проблем дольщиков 18 новосибирских долгостроев. Это, в первую очередь, дома в «Новомарусино», доведение которых до ума предполагается за счет федеральных и областных денег. В то же время на одном из объектов ЖК выявлены нарушения строительных норм, и по требованию надзорных органов он должен быть снесен.
А жители других микрорайонов как раз выступают против строительства — только не жилых домов, а песчаного карьера Кучино, опасаясь угрозы подтопления своих домов. Противостояние общественников, не пускающих на площадку технику компании-подрядчика, осуществляющей строительные работы, дошло до прямых столкновений и вмешательства сотрудников полиции.
В настоящее время обе стороны конфликта готовятся к судебным тяжбам. Общественники настаивают на опасности своих домов. Заказчик (ООО «Старица») и подрядчик (ООО «Проектстрой») вменяют им простой техники из-за протестов на сумму в несколько миллионов рублей.
Фото: баз- pixabay.com, автор- geralt, остальные автора, группа дольщиков Вконтакте, со страницы Анастации Сергеевой в Facebook
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