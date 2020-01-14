Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Мусорные, выборные и другие страсти 2019-го

Наиболее резонансные события в общественно-политической жизни Новосибирской области в 2019 году.
  • 14/01/2020, 10:05
Автор: Евгения Серёгина
Мусорные, выборные и другие страсти 2019-го
Редакция InfoPro54 проанализировала самые читаемые общественно-политические темы минувшего года

Выборы, выборы…

Несомненно, наиболее значимым и масштабным событием в местной политической жизни стала кампания по выборам главы областного центра. Стоит отметить, что ход кампании был во многом менее предсказуемым, чем результат.

Во-первых, изначально о своем желании занять главный пост в городе заявили около двадцати кандидатов, среди которых оказались как уже известные политики: депутат заксобрания Дарья Украинцева или депутат горсовета Наталья Пинус, так и известные очень узкому кругу горожане: предприниматель-таксист Андрей Токарев или пенсионер Анатолий Бабаев. В итоге до финишной прямой дошли не все. Кто-то к назначенному времени не подал нужный пакет документов на регистрацию, кто-то их подал с нарушениями избирательного законодательства, кто-то отозвал свою кандидатуру. Кого-то «развернул» избирком — ввиду коллизий законодательства федерального, как это произошло с кандидатом партии «Великое Отечество» Александром Трушакиным, пообещавшим в результате оспорить выборы в судебном порядке.

Судебные тяжбы затронули и кандидата от «Справедливой России» Виктора Козодоя, ранее не проявлявшего особой активности в ведении кампании, однако в этот раз подавшего иск о снятии с выборной дистанции своего основного оппонента Анатолия Локтя. Суд оставил ход дальнейшей кампании без интриги.

В какой-то мере ее добавила партия «Родина», практически до победного сохранявшая в секрете имя своего кандидата  экс-вице-мэра Данияра Сафиуллина. Сам Сафиуллин, уволившийся из мэрии в разгар кампании, интригу поддерживал, не подтверждая предстоящего участи в выборах.

В ходе агиткампании параллельно с агитационными мероприятиями кандидаты от оппозиции активно участвовали в разного рода дебатах, где выступали с критикой действующей городской власти по тем или иным направлениям. На этих встречах некоторые из оппозиционных кандидатов и поддерживавших их общественников предлагали повторить сценарий 2014 года: дружно сняться в поддержку одного из представителей оппозиции. Однако дальше таких воззваний дело не пошло.

Сами выборы мэра проходили фактически без потрясений.

Потрясения начались на следующий день — после того, как к занявшему второе место самовыдвиженцу Сергею Бойко и его родственникам с обысками нагрянули сотрудники СК, изъявшие оргтехнику и ряд документов. Эти оперативные мероприятия проходили в рамках московского дела, возбужденного против Фонда борьбы с коррупцией, координатором которого в Новосибирской области является Бойко.

Напомним, что параллельно с выборами мэра шла кампания по довыборам депутата горсовета по округу №12. В результате мандат достался выдвиженцу «Единой России», заместителю директора ООО «Сады гиганта» Павлу Чернышеву. Самым примечательным в ходе данной кампании оказалось задержание нескольких человек, организовавших подкуп избирателей.

Что касается будущего состава горсовета, который предстоит избрать в наступившем году, то пока остается открытым вопрос, каким именно образом он будет избираться — исключительно из числа одномандатников или одномандатников и «списочников».

Другой интригой будущих выборов являются взаимоотношения лидеров двух крупнейших партий  «Единой России» и КПРФ. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, как поведут себя по отношению друг к другу партийные секретари  губернатор области и мэр областного центра. Одни склоняются к сценарию лобовой атаки, другие говорят о втором «Пакте Локтя и Травникова», по результатам которого партлидеры заранее «распишут» территории. При этом мало кто исключает, что оба возглавят списки своих партий на выборах регионального парламента.

Город жил не по уставу

Верховный суд РФ прекратил неуставные отношения городской власти и общественности. Теперь общественники могут инициировать поправки в Устав Новосибирска. Ранее это могла делать только специальная комиссия под руководством мэра, состоявшая из ряда городских чиновников и депутатов горсовета. Напомним, что решение суда о признании соответствующей нормы устава незаконной поддержала и Генпрокуратура. Впоследствии его утвердили депутаты горсовета Новосибирска под угрозой роспуска.

Остается открытым вопрос о роли уставной комиссии. Некоторые члены комиссии предлагают наделить ее посредническими функциями для передачи обращений общественности к руководству горсовета. Сами общественники предлагают ее ликвидировать вовсе — как лишнюю структуру, усложняющую процесс рассмотрения их предложений депутатами.

Скандальные концессии, дырявые трубы и горы мусора

На протяжении года читатели InfoPro54 с большим интересом наблюдали за развитием событий в коммунальной отрасли, касающихся вывоза отходов и состояния теплосетей.

Что касается отходов, то еще с начала года соответствующая реформа и ее реализация ООО «Экология-Новосибирск» становились объектом критики населения и депутатов регионального парламента. Сообщалось о не вывезенных вовремя отходах, отсутствии контейнерных площадок в населенных пунктах, невозможности граждан связаться с представителями компании, о противоправных попытках регоператора принудить жителей области к заключению договоров.

В какой-то момент ситуация вроде бы начала выравниваться. Регоператор сообщал об открытии новых фронт-офисов, борьбе с «черными» перевозчиками. Но острые вопросы еще оставались. Один из них касался расчета с подрядчиками. В ноябре в суд поступили первые иски перевозчиков. В конце года несколько компаний заявили об уходе с рынка перевозок — и обещанное выполнили, при этом забрав свои контейнеры в Ленинском и Заельцовском районах. Это, как сообщают в мэрии Новосибирска, и стало причиной срыва вывоза отходов в новогодние праздники.

По информации мэрии, вопрос по новым контейнерам сейчас решается. Ранее учредитель регоператора  ГК «ВИС»  закупила для ООО «Экология-Новосибирск» партию контейнеров и мусороуборочных машин.

Другая сторона «мусорной» жизни области, согласно договору концессии между правительством Новосибирской области и уже упомянутым ООО «Экология-Новосибирск», касается уже не вывоза, а утилизации отходов. Предполагаемые договором места размещения полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула спровоцировали протест общественности и подвигли областную власть выступить с инициативой его расторжения. Ситуация дошла до суда. После вмешательства УФАС иски отозвали. Концессия была в «замороженном» состоянии. О ее разморозке сообщили в октябре по итогам встречи руководства ГК «ВИС» с региональным правительством, обговорившими условия переноса в другое место. Однако процесс опять застопорился. В конце года губернатор Андрей Травников сообщил о второй попытке разморозки концессии. В то же время в ГК «ВИС» считают, что с этим затягивает именно правительство области.

Пока же ни к созданию полигонов, ни к строительству мусороперерабатывающих комплексов в области не приступили.

Еще одна (пока еще в перспективе) концессия касается муниципальных теплосетей, обслуживаемых ООО «Сибирская генерирующая компания». Речь идет о расторжении нескольких концессионных соглашений по обслуживанию котельных в пользу более масштабного, связанного с обслуживанием и эксплуатацией СГК всех муниципальных теплосетей. Теплосети города, по оценкам и СГК, и мэрии, и ученых, находятся в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии. В Новосибирске уже произошли несколько аварий, связанных с прорывом сетей, в результате чего жители продолжительное время оставались без тепла в домах. Новая концессия, как считают в СГК, высвободит средства на ремонт без повышения тарифа. Тарифная тема стала поводом проведения круглых столов, конференций, даже акций протеста. Этому предшествовало решение УФАС относительно возможного повышения тарифов. В декабре это решение Арбитражный суд Москвы, куда с иском обратился областной департамент по тарифам, признал незаконным. Но это решение суда первой инстанции.

Спортивно-театральные баталии

Немало внимания общественности было уделено федеральному финансированию таких масштабных проектов, как строительство спортивных объектов к предстоящему чемпионату мира по хоккею и реконструкция театра Афанасьева.

Что касается спортивных объектов, то с первого раза мэрии не удалось получить положительного заключения Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации станции метро «Спортивная». При этом работы по подготовки стройплощадки уже начались. В ноябре нулевой цикл был выполнен на 40%. Однако пока вопрос с финансами от федерального центра остается открытым. На предстоящий год на строительные работы запланированы только средства регионального бюджета. Переговоры между Новосибирской области и федеральной властью продолжаются.

С театром Афанасьева ситуация разрешилась более оптимистично  средства на реконструкцию помещения для него предусмотрены. Но этому предшествовала целая драматическая история, связанная с заявлением худрука о своей отставке. Причиной послужила многолетняя фактическая «бездомность» учреждения.

Не стой на остановке!

Это относится к коммерсантам, чьи торговые объекты расположены на остановках общественного транспорта, в первую очередь, находящихся на гостевых маршрутах.

Вместо них, эти места займет компания-концессионер с «умными» остановками. Остальные подпадают под запрет на размещение объектов в рамках федерального законодательства. Сначала предпринимателям, лишающимся своих мест заработка, предлагали так называемые компенсационные места, потом эта инициатива сошла на нет.

Многочисленные обсуждения с участием чиновников мэрии, областного правительства, даже федерального минпромторга о том, куда деть оказывающихся за бортом коммерсантов, результатов не приносили.

Но в ноябре представители мэрии наконец предложили коммерсантам с гостевых маршрутов уйти на негостевые. Вопрос, куда идти «негостевикам» и как это согласуется с федеральными правилами размещения объектов дорожного сервиса, пока остается открытым.

Непростая доля местных дольщиков

По данным 2019 года, в долгостроях области «зависли» интересы 8 тысяч человек.

Одними из наиболее проблемных стали стройки микрорайона «Новомарусино», а также объектов, строительство которых связывают с ГК «ПТК-30». Дошло до протестных акций  голодовки в центре Новосибирска.

В октябре представители региональной власти сообщали, что ожидают получения от федералов 800 млн рублей на решение проблем дольщиков 18 новосибирских долгостроев. Это, в первую очередь, дома в «Новомарусино», доведение которых до ума предполагается за счет федеральных и областных денег. В то же время на одном из объектов ЖК выявлены нарушения строительных норм, и по требованию надзорных органов он должен быть снесен.

И Кучино до кучи

А жители других микрорайонов как раз выступают против строительства — только не жилых домов, а песчаного карьера Кучино, опасаясь угрозы подтопления своих домов. Противостояние общественников, не пускающих на площадку технику компании-подрядчика, осуществляющей строительные работы, дошло до прямых столкновений и вмешательства сотрудников полиции.

В настоящее время обе стороны конфликта готовятся к судебным тяжбам. Общественники настаивают на опасности своих домов. Заказчик (ООО «Старица») и подрядчик (ООО «Проектстрой») вменяют им простой техники из-за протестов на сумму в несколько миллионов рублей.

Фото: баз- pixabay.com, автор- geralt, остальные автора, группа дольщиков Вконтакте, со страницы Анастации Сергеевой в Facebook

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

В зимние каникулы новосибирцы чаще покупали спорттовары

13/01/2020, 17:21
Средний чек за книги, напротив, уменьшился по сравнению с прошлым годом на 50%.
В 2019 году перерасчет пенсии был произведен 30 тысячам пенсионеров

В 2019 году перерасчет пенсии был произведен 30 тысячам пенсионеров

13/01/2020, 16:00
С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 16 113 рублей.
Губернатор поручил заключить все контракты по нацпроектам до конца февраля

Губернатор поручил заключить все контракты по нацпроектам до конца февраля

13/01/2020, 15:36
Новосибирская область активно реализует все 12 нацпроектов.

Актуальный разговор

В область пришли большие деньги из федерального бюджета

Все материалы
Новости

В 2019 году в регионе отремонтировано 626 многоквартирных домов

14/01/2020, 11:49

Экспортные поставки продукции АПК из Новосибирской области в Китай выросли в 1,5 раза

14/01/2020, 11:42

Новая «ливневка» примет стоки жилмассивов центра Левобережья

13/01/2020, 19:36

В Новосибирске стоимость однокомнатных квартир в новостройках за год выросла более чем на 21%

13/01/2020, 17:54

Область, город и РЖД снова договорились

13/01/2020, 17:50

В зимние каникулы новосибирцы чаще покупали спорттовары

13/01/2020, 17:21

В 2019 году перерасчет пенсии был произведен 30 тысячам пенсионеров

13/01/2020, 16:00

Губернатор поручил заключить все контракты по нацпроектам до конца февраля

13/01/2020, 15:36

В 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

13/01/2020, 15:32

В мэрии — первое в 2020 году кадровое назначение

13/01/2020, 13:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Отставки и назначения-2019

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×
Наверх в Новости Новосибирска