Мусорные, выборные и другие страсти 2019-го

Выборы, выборы…

Несомненно, наиболее значимым и масштабным событием в местной политической жизни стала кампания по выборам главы областного центра. Стоит отметить, что ход кампании был во многом менее предсказуемым, чем результат.

Во-первых, изначально о своем желании занять главный пост в городе заявили около двадцати кандидатов, среди которых оказались как уже известные политики: депутат заксобрания Дарья Украинцева или депутат горсовета Наталья Пинус, так и известные очень узкому кругу горожане: предприниматель-таксист Андрей Токарев или пенсионер Анатолий Бабаев. В итоге до финишной прямой дошли не все. Кто-то к назначенному времени не подал нужный пакет документов на регистрацию, кто-то их подал с нарушениями избирательного законодательства, кто-то отозвал свою кандидатуру. Кого-то «развернул» избирком — ввиду коллизий законодательства федерального, как это произошло с кандидатом партии «Великое Отечество» Александром Трушакиным, пообещавшим в результате оспорить выборы в судебном порядке.

Судебные тяжбы затронули и кандидата от «Справедливой России» Виктора Козодоя, ранее не проявлявшего особой активности в ведении кампании, однако в этот раз подавшего иск о снятии с выборной дистанции своего основного оппонента Анатолия Локтя. Суд оставил ход дальнейшей кампании без интриги.

В какой-то мере ее добавила партия «Родина», практически до победного сохранявшая в секрете имя своего кандидата — экс-вице-мэра Данияра Сафиуллина. Сам Сафиуллин, уволившийся из мэрии в разгар кампании, интригу поддерживал, не подтверждая предстоящего участи в выборах.

В ходе агиткампании параллельно с агитационными мероприятиями кандидаты от оппозиции активно участвовали в разного рода дебатах, где выступали с критикой действующей городской власти по тем или иным направлениям. На этих встречах некоторые из оппозиционных кандидатов и поддерживавших их общественников предлагали повторить сценарий 2014 года: дружно сняться в поддержку одного из представителей оппозиции. Однако дальше таких воззваний дело не пошло.

Сами выборы мэра проходили фактически без потрясений.

Потрясения начались на следующий день — после того, как к занявшему второе место самовыдвиженцу Сергею Бойко и его родственникам с обысками нагрянули сотрудники СК, изъявшие оргтехнику и ряд документов. Эти оперативные мероприятия проходили в рамках московского дела, возбужденного против Фонда борьбы с коррупцией, координатором которого в Новосибирской области является Бойко.

Напомним, что параллельно с выборами мэра шла кампания по довыборам депутата горсовета по округу №12. В результате мандат достался выдвиженцу «Единой России», заместителю директора ООО «Сады гиганта» Павлу Чернышеву. Самым примечательным в ходе данной кампании оказалось задержание нескольких человек, организовавших подкуп избирателей.

Что касается будущего состава горсовета, который предстоит избрать в наступившем году, то пока остается открытым вопрос, каким именно образом он будет избираться — исключительно из числа одномандатников или одномандатников и «списочников».

Другой интригой будущих выборов являются взаимоотношения лидеров двух крупнейших партий — «Единой России» и КПРФ. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, как поведут себя по отношению друг к другу партийные секретари — губернатор области и мэр областного центра. Одни склоняются к сценарию лобовой атаки, другие говорят о втором «Пакте Локтя и Травникова», по результатам которого партлидеры заранее «распишут» территории. При этом мало кто исключает, что оба возглавят списки своих партий на выборах регионального парламента.

Город жил не по уставу

Верховный суд РФ прекратил неуставные отношения городской власти и общественности. Теперь общественники могут инициировать поправки в Устав Новосибирска. Ранее это могла делать только специальная комиссия под руководством мэра, состоявшая из ряда городских чиновников и депутатов горсовета. Напомним, что решение суда о признании соответствующей нормы устава незаконной поддержала и Генпрокуратура. Впоследствии его утвердили депутаты горсовета Новосибирска под угрозой роспуска.

Остается открытым вопрос о роли уставной комиссии. Некоторые члены комиссии предлагают наделить ее посредническими функциями для передачи обращений общественности к руководству горсовета. Сами общественники предлагают ее ликвидировать вовсе — как лишнюю структуру, усложняющую процесс рассмотрения их предложений депутатами.

Скандальные концессии, дырявые трубы и горы мусора

На протяжении года читатели InfoPro54 с большим интересом наблюдали за развитием событий в коммунальной отрасли, касающихся вывоза отходов и состояния теплосетей.

Что касается отходов, то еще с начала года соответствующая реформа и ее реализация ООО «Экология-Новосибирск» становились объектом критики населения и депутатов регионального парламента. Сообщалось о не вывезенных вовремя отходах, отсутствии контейнерных площадок в населенных пунктах, невозможности граждан связаться с представителями компании, о противоправных попытках регоператора принудить жителей области к заключению договоров.

В какой-то момент ситуация вроде бы начала выравниваться. Регоператор сообщал об открытии новых фронт-офисов, борьбе с «черными» перевозчиками. Но острые вопросы еще оставались. Один из них касался расчета с подрядчиками. В ноябре в суд поступили первые иски перевозчиков. В конце года несколько компаний заявили об уходе с рынка перевозок — и обещанное выполнили, при этом забрав свои контейнеры в Ленинском и Заельцовском районах. Это, как сообщают в мэрии Новосибирска, и стало причиной срыва вывоза отходов в новогодние праздники.

По информации мэрии, вопрос по новым контейнерам сейчас решается. Ранее учредитель регоператора — ГК «ВИС» — закупила для ООО «Экология-Новосибирск» партию контейнеров и мусороуборочных машин.

Другая сторона «мусорной» жизни области, согласно договору концессии между правительством Новосибирской области и уже упомянутым ООО «Экология-Новосибирск», касается уже не вывоза, а утилизации отходов. Предполагаемые договором места размещения полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула спровоцировали протест общественности и подвигли областную власть выступить с инициативой его расторжения. Ситуация дошла до суда. После вмешательства УФАС иски отозвали. Концессия была в «замороженном» состоянии. О ее разморозке сообщили в октябре по итогам встречи руководства ГК «ВИС» с региональным правительством, обговорившими условия переноса в другое место. Однако процесс опять застопорился. В конце года губернатор Андрей Травников сообщил о второй попытке разморозки концессии. В то же время в ГК «ВИС» считают, что с этим затягивает именно правительство области.

Пока же ни к созданию полигонов, ни к строительству мусороперерабатывающих комплексов в области не приступили.

Еще одна (пока еще в перспективе) концессия касается муниципальных теплосетей, обслуживаемых ООО «Сибирская генерирующая компания». Речь идет о расторжении нескольких концессионных соглашений по обслуживанию котельных в пользу более масштабного, связанного с обслуживанием и эксплуатацией СГК всех муниципальных теплосетей. Теплосети города, по оценкам и СГК, и мэрии, и ученых, находятся в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии. В Новосибирске уже произошли несколько аварий, связанных с прорывом сетей, в результате чего жители продолжительное время оставались без тепла в домах. Новая концессия, как считают в СГК, высвободит средства на ремонт без повышения тарифа. Тарифная тема стала поводом проведения круглых столов, конференций, даже акций протеста. Этому предшествовало решение УФАС относительно возможного повышения тарифов. В декабре это решение Арбитражный суд Москвы, куда с иском обратился областной департамент по тарифам, признал незаконным. Но это решение суда первой инстанции.

Спортивно-театральные баталии

Немало внимания общественности было уделено федеральному финансированию таких масштабных проектов, как строительство спортивных объектов к предстоящему чемпионату мира по хоккею и реконструкция театра Афанасьева.

Что касается спортивных объектов, то с первого раза мэрии не удалось получить положительного заключения Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации станции метро «Спортивная». При этом работы по подготовки стройплощадки уже начались. В ноябре нулевой цикл был выполнен на 40%. Однако пока вопрос с финансами от федерального центра остается открытым. На предстоящий год на строительные работы запланированы только средства регионального бюджета. Переговоры между Новосибирской области и федеральной властью продолжаются.

С театром Афанасьева ситуация разрешилась более оптимистично — средства на реконструкцию помещения для него предусмотрены. Но этому предшествовала целая драматическая история, связанная с заявлением худрука о своей отставке. Причиной послужила многолетняя фактическая «бездомность» учреждения.

Не стой на остановке!

Это относится к коммерсантам, чьи торговые объекты расположены на остановках общественного транспорта, в первую очередь, находящихся на гостевых маршрутах.

Вместо них, эти места займет компания-концессионер с «умными» остановками. Остальные подпадают под запрет на размещение объектов в рамках федерального законодательства. Сначала предпринимателям, лишающимся своих мест заработка, предлагали так называемые компенсационные места, потом эта инициатива сошла на нет.

Многочисленные обсуждения с участием чиновников мэрии, областного правительства, даже федерального минпромторга о том, куда деть оказывающихся за бортом коммерсантов, результатов не приносили.

Но в ноябре представители мэрии наконец предложили коммерсантам с гостевых маршрутов уйти на негостевые. Вопрос, куда идти «негостевикам» и как это согласуется с федеральными правилами размещения объектов дорожного сервиса, пока остается открытым.

Непростая доля местных дольщиков

По данным 2019 года, в долгостроях области «зависли» интересы 8 тысяч человек.

Одними из наиболее проблемных стали стройки микрорайона «Новомарусино», а также объектов, строительство которых связывают с ГК «ПТК-30». Дошло до протестных акций — голодовки в центре Новосибирска.

В октябре представители региональной власти сообщали, что ожидают получения от федералов 800 млн рублей на решение проблем дольщиков 18 новосибирских долгостроев. Это, в первую очередь, дома в «Новомарусино», доведение которых до ума предполагается за счет федеральных и областных денег. В то же время на одном из объектов ЖК выявлены нарушения строительных норм, и по требованию надзорных органов он должен быть снесен.

И Кучино до кучи

А жители других микрорайонов как раз выступают против строительства — только не жилых домов, а песчаного карьера Кучино, опасаясь угрозы подтопления своих домов. Противостояние общественников, не пускающих на площадку технику компании-подрядчика, осуществляющей строительные работы, дошло до прямых столкновений и вмешательства сотрудников полиции.

В настоящее время обе стороны конфликта готовятся к судебным тяжбам. Общественники настаивают на опасности своих домов. Заказчик (ООО «Старица») и подрядчик (ООО «Проектстрой») вменяют им простой техники из-за протестов на сумму в несколько миллионов рублей.

Фото: баз- pixabay.com, автор- geralt, остальные автора, группа дольщиков Вконтакте, со страницы Анастации Сергеевой в Facebook