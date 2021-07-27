Расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ и ИП за баллы лояльности

Обменивая накопленные баллы на бизнес-пакеты, клиенты могут существенно экономить на комиссиях за расчетно-кассовое обслуживание счета. Баллами можно оплатить от 30 до 50% стоимости любого бизнес-пакета. Размер скидки зависит от их наполнения. Например, пакет РКО «Все включено» можно приобрести за половину его стоимости.

В Банке «Левобережный» представлены бизнес-пакеты, включающие комплекс услуг по РКО для разного бизнеса – начинающего, активно развивающегося, с большими оборотами и проводящего много ежемесячных платежей. Для ИП есть специальный пакет-конструктор «Мой бизнес – мои правила», который можно собирать самостоятельно каждый месяц в зависимости от актуальных для вас на текущий момент услуг. Подать заявку на открытие счета можно на сайте банка.

Помимо бизнес-пакетов РКО, участники программы лояльности могут обменять заработанные баллы на услуги банка и подарки от компаний-партнеров. С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Программа лояльности».

Стать участником программы.

Единая справочная служба Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.