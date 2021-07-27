Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

В год Артем заболел гнойной ангиной.
— Мы выполняли все рекомендации врачей, но все равно сын угасал. Когда состояние Артема стало совсем критическим, я вызвала скорую помощь. Тест показал, что сахар в крови впятеро выше нормы! Артема срочно госпитализировали, стали вводить инсулин. С тех пор мы постоянно боремся за здоровье и жизнь сына: диета, инсулинотерапия и изматывающий контроль сахара – до 15 раз в сутки! Скачки сахара Артем совсем не чувствует, особенно ночью, а это опасно и может привести к коме. От частых проколов подушечки пальцев не успевают заживать, — рассказывает мама Артема Екатерина Склянова.
Врачи рекомендуют аппарат непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre: он позволяет измерять уровень сахара круглосуточно и без проколов.
— Это поможет своевременно корректировать инсулинотерапию, снизит риск возникновения осложнений и поднимет качество жизни ребенка. К сожалению, за госсчет данный прибор не предоставляется, — говорит Наталья Белоусова, педиатр городской клинической поликлиники № 2 (Новосибирск).
По данным Русфонда, стоимость аппарата составляет 162 748 рублей. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Муж работает водителем, я инвалид, мы воспитываем двоих детей. Помогите, пожалуйста, сыну жить без боли, — просит Екатерина.
Помочь Артему можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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