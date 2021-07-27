Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

В год Артем заболел гнойной ангиной.

— Мы выполняли все рекомендации врачей, но все равно сын угасал. Когда состояние Артема стало совсем критическим, я вызвала скорую помощь. Тест показал, что сахар в крови впятеро выше нормы! Артема срочно госпитализировали, стали вводить инсулин. С тех пор мы постоянно боремся за здоровье и жизнь сына: диета, инсулинотерапия и изматывающий контроль сахара – до 15 раз в сутки! Скачки сахара Артем совсем не чувствует, особенно ночью, а это опасно и может привести к коме. От частых проколов подушечки пальцев не успевают заживать, — рассказывает мама Артема Екатерина Склянова.