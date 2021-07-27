Российские ученые создают дорожное покрытие, которое может прийти на смену асфальту и тротуарной плитке

Это будет экологичное и самоочищающееся покрытие, сообщает RT со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

— Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее, — приводит RT комментарий пресс-службы НТИ.

В НТИ отмечают, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТа. Битум, асфальт и бетон не используются совсем, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.

Как уточняется, самоочищение покрытия происходит так: пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. Система дренажного отвода практически исключает засорение.

Также в это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.