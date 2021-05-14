Рекламодателям

Расчетные счета группе компаний по цене одного бизнес-пакета РКО

  • 14/05/2021, 15:01
Банк «Левобережный» предлагает комфортные условия обслуживания клиентов, которые открывают сразу несколько рублевых счетов на связанные компании.

Юридические лица и ИП, входящие в группу компаний, при открытии двух и более счетов могут приобрести один бизнес-пакет РКО на всех. Пользоваться комплексом услуг смогут все компании группы, а абонентская плата в течение 3 месяцев будет взиматься только с одной. В случае исчерпания месячных лимитов в рамках пакета можно будет докупить услуги по РКО по стандартным тарифам. Через 3 месяца после открытия счетов счетчики станут раздельными и каждой компании группы нужно будет приобретать свой бизнес-пакет. Акция проходит до 01.07.2021 и распространяется на пакеты «Все включено» и «Стабильный».

Помимо этого, в Банке «Левобережный» (ПАО) действуют льготные условия для компаний, зарегистрированных менее года назад – скидка 50% на любые бизнес-пакеты РКО на протяжении 3 месяцев с даты открытия первого счета.

Юридические лица и ИП могут открыть счет дистанционно или лично в офисе банка. Подробную консультацию по РКО можно получить в отделениях и по телефону: 8-800-3333-555.

Узнать больше о бизнес-пакетах и тарифах.

Фото предоставлено пресс-службой банка

298

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы РКО банки Банк Левобережный


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Перспективы развития бизнес-образования — в сочетании онлайна и офлайна

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

14/05/2021, 14:54

В мэрии реформируют очередной департамент

14/05/2021, 13:49

Владельцы облигаций «Дядя Дёнер» могут требовать их досрочного погашения

14/05/2021, 13:43

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

14/05/2021, 13:20

Новосибирская область получит еще 850 млн рублей на ледовую арену

14/05/2021, 12:38

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

14/05/2021, 12:11

Микрофинансовые организации предлагают запретить

14/05/2021, 11:11

Новости компаний

ВТБ вывел на новый уровень работу с искусственным интеллектом

14/05/2021, 11:16

Purina расскажет об опыте обучения детей ответственному отношению к домашним питомцам на форуме «СибЭкоПром-2021»

14/05/2021, 10:58

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2021 года

14/05/2021, 10:49

ВТБ утроил выдачу потребительских кредитов в апреле

13/05/2021, 18:21

Бонусы пользователям сервисов Яндекс и покупателям METRO по картам Mastercard

13/05/2021, 16:45

Экономика

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

В мэрии реформируют очередной департамент

В мэрии реформируют очередной департамент

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

Андрей Травников занимает 53 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий и их команда?

Недвижимость

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Конечный контроль за застраиваемыми территориями уходит в область

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Общество

Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

В Новосибирске появится новый кинотеатр-мультиплекс с баром самообслуживания

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

В Новосибирске выступит уникальный театр современной хореографии «Провинциальные танцы»

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска