Расчетные счета группе компаний по цене одного бизнес-пакета РКО

Юридические лица и ИП, входящие в группу компаний, при открытии двух и более счетов могут приобрести один бизнес-пакет РКО на всех. Пользоваться комплексом услуг смогут все компании группы, а абонентская плата в течение 3 месяцев будет взиматься только с одной. В случае исчерпания месячных лимитов в рамках пакета можно будет докупить услуги по РКО по стандартным тарифам. Через 3 месяца после открытия счетов счетчики станут раздельными и каждой компании группы нужно будет приобретать свой бизнес-пакет. Акция проходит до 01.07.2021 и распространяется на пакеты «Все включено» и «Стабильный».

Помимо этого, в Банке «Левобережный» (ПАО) действуют льготные условия для компаний, зарегистрированных менее года назад – скидка 50% на любые бизнес-пакеты РКО на протяжении 3 месяцев с даты открытия первого счета.

Юридические лица и ИП могут открыть счет дистанционно или лично в офисе банка. Подробную консультацию по РКО можно получить в отделениях и по телефону: 8-800-3333-555.

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