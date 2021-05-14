Самокатчикам в Новосибирске определили маршрут

Мэрия Новосибирска продолжает переговоры с владельцами сервиса, предоставляющего самокаты в аренду, по поводу скорости их передвижения, мест стоянок и маршрутов. Напомним, в конце апреля Urent запустил в Новосибирске сервис кикшеринга (прокат самокатов). В частности, в мэрии считают недопустимой разбросанность стоянок самокатов, а также их использование на оживленных улицах. Чтобы регламентировать использование электросамокатов в муниципалитете решили разработать маршруты для любителей этого и других видов индивидуального электротранспорта.

— Мы планируем разработать маршруты движения самокатов, чтобы они не могли передвигаться с высокой скоростью по всем тротуарам, — сообщают в руководстве города. — Это маршруты от метрополитена, от конечных остановок до парковых зон, скверов. Эта работа ведется. Мы в стадии переговоров. Контакт есть. Высказываем осторожную уверенность, что сможем договориться.

Кроме того, как напоминают в муниципалитете, в настоящее время в Государственной Думе разрабатывается законопроект, который должен формализовать такой вид транспорта, как электросамокаты и сопоставимую с ними технику. Пока их эксплуатация законодательно никак не прописана. При этом в соцсетях Новосибирска уже развернулись масштабные дискуссии по поводу безопасности пешеходов во время поездок самокатчиков по тротуарам и самих самокатчиков при передвижении по проезжей части.

В настоящее время мэрия Новосибирска запустила среди горожан опрос об их отношении к новому виду транспорта. Как следует из промежуточных результатов на сайте мэрии, в опросе приняли участие 2,4 тысячи человек. Большая часть проголосовавших (52%) одобряет в городе появление сервиса кикшеринга, не одобряют 35,6%. При этом большинство (52%) не готовы пользоваться самокатами для передвижения по городу, готовы — 42,2%. Сами самокатчики в качестве приоритетных направлений поездок называют парки, скверы, безлюдные места (39%) и небольшие дистанции, когда нужно быстро добраться до места назначения (30,6%). В качестве плюсов данного вида транспорта новосибирцы отмечают возможность его арендовать во многих точках (49,3%), экологичность (43,2%), мобильность передвижения (42%). Среди минусов — нехватку инфраструктуры для комфортной езды (72,3%), помехи передвижению пешеходов (64,6%), травмоопасность пешеходов (58,6%). По мнению большинства опрошенных, для упорядочивания езды самокатчиков необходимо создать для них инфраструктуру/велодорожки (77,1%), повышать культуру и ответственность при езде на тротуаре (58,7%), регламентировать использование самокатов законодательно (44,2%).