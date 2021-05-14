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Liebherr создаст под Новосибирском сервисный центр

  • 14/05/2021, 15:00
Автор: Марина Санькова
column
Компания также поставит на предприятия группы «Сибантрацит» еще 38 единиц техники.

Группа «Сибантрацит», ООО «Сервис Плюс» (подрядная организация «Сибантрацита») и ООО «Либхерр-Русланд» заключили трехстороннее соглашение о поставке техники Liebherr.

— В перечень техники Liebherr входят дизельные и электрические гидравлические экскаваторы, современные горные бульдозеры класса 50 и 70 тонн, а также перевалочные машины. Все машины оснащены двигателями Евро-4 и Евро-5, отвечающими экологическим стандартам. Поставка техники Liebherr ведущим угольным компаниям, входящим в группу «Сибантрацит», будет организована в течение 2021 — 2022 г, — сообщается на официальном сайте группы.

Техника будет работать на предприятиях группы: АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кийзасский». Объем контракта не озвучивается.

Для обеспечения качественного сервисного обслуживания и оперативного реагирования в процессе эксплуатации новой и уже работающей техники Liebherr (60 единиц) компания также построит два сервисных центра. Первый будет открыт в июне на промплощадке предприятий группы в Новосибирской области, второй — в августе на «Разрезе Кийзасском» (Кемеровская область). Объем инвестиций в их создание не озвучивается. На базе сервисных центров будут также созданы учебные классы по подготовке, обучению и повышению квалификации персонала — машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов и машинистов перевалочных машин.

Приобретение высокопроизводительного горнодобывающего оборудования Liebherr, а также качественное и своевременное сервисное обслуживание техники поспособствует реализации программы «Сибантрацита» по наращиванию производственных мощностей, поясняют в группе. Это повысит эффективность и безопасность ведения горных работ. Использование электрических экскаваторов и техники с двигателями стандарта Евро-4 и Евро-5 положительно скажется на экологической обстановке.

Расширение парка горнотраспортного оборудования позволит создать свыше 350 рабочих мест. При этом к работе на разрезах «Сибантрацита» будут максимально привлечены жители близлежащих к предприятиям группы населенных пунктов.

Фото с сайта Группа «Сибантрацит»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сибантрацит сервисный центр оборудование


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