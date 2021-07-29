Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

На данный момент готовность новостройки — 85%. Уже полностью завершены монолитные работы, кладка кирпича выполнена до 7 этажа, сделан ввод водопровода, на первом этаже началась прокладка электрических сетей.

Московский проект ГК «Расцветай» был отмечен столичными архитекторами.

— Качественный и современный проект будет реализован на проспекте 40 лет Октября — 14-этажный жилой дом аккуратно впишется в окружающую городскую среду, и даже существенно ее улучшит. Здесь учтены все стандарты, придерживаться которых мы призываем и город, и застройщиков, — это коммерческие первые этажи, вход с «нулевой отметки», выразительный архитектурный силуэт, подземный паркинг, короба под кондиционеры и многое другое, — рассказал IRN.RU главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Преимущество района Люблино — развитая транспортная и социальная инфраструктура и множество рекреационных зон. В пешей доступности от дома — три станции метро: «Волжская», «Люблино», «Кубанская» (МЦД-2). Главная культурная достопримечательность района — музей-усадьба Люблино, архитектурно-художественный ансамбль XIX века, находящийся на территории Люблинского парка культуры и отдыха. В настоящее время район активно развивается, ведутся масштабные работы по благоустройству скверов, парков и пешеходных зон, осуществляется строительство амфитеатра для концертов в сквере имени М. П. Судакова.

Напомним, по данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, ГК «Расцветай» с 2020 года по настоящее время сохранила лидерство по объемам жилищного строительства в Новосибирске. Сейчас в портфеле компании — 3365 строящихся квартир общей площадью 157 000 кв. м.

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