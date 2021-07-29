Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста за провокационный вопрос

Россиянин Даниил Медведев после победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира попросил представителей ITF лишить журналиста из Чили права общения с ним в микст-зоне, сообщает «Спорт-экспресс».
Во время интервью иностранный журналист назвал российских спортсменов «читерами», потому что на эмблеме ОКР присутствует флаг России, и спросил Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».
— Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть, — возмутился Медведев.
По словам корреспондента, до этого такой же вопрос он задавал Карену Хачанову, и теннисист нормально отреагировал на него.
— Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения, — пояснил чилиец корреспонденту «СЭ». — Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос.
Фото: pixabay.com автор: hansmarkutt
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать