Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста за провокационный вопрос

Россиянин Даниил Медведев после победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира попросил представителей ITF лишить журналиста из Чили права общения с ним в микст-зоне, сообщает «Спорт-экспресс».

Во время интервью иностранный журналист назвал российских спортсменов «читерами», потому что на эмблеме ОКР присутствует флаг России, и спросил Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

— Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть, — возмутился Медведев.

По словам корреспондента, до этого такой же вопрос он задавал Карену Хачанову, и теннисист нормально отреагировал на него.