В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в городе закрывают один из инфекционных стационаров для больных COVID-19, который работал на базе областного кожно-венерологического диспансера. В скором времени он вернется к прежнему профилю работы.

— За последнюю неделю заметна некая стабилизация по госпитализации. У нас стало больше выписываться пациентов. Тех, кто вылечился, или отправился долечиваться амбулаторно. В связи с этим будет перепрофилирование кожвендиспансера для организации медпомощи по профилю, — сказал Хальзов.

По его словам, в Новосибирской области для больных коронавирусом развернуто 6382 койки. При этом около 1000 из них свободно на данный момент.