Расписание магнитных бурь в феврале 2023 года: к чему нужно быть готовым?

Особенно тяжело приходится тем, кто является метеозависимым и/или имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Любые изменения геомагнитного фона выливаются для таких людей в лучшем случае в сильные головные боли, а в худшем — в обострение многих хронических патологий. Потому за прогнозами магнитных бурь нужно следить и заранее готовиться к ним, чтобы минимизировать урон от них для здоровья.
Начало 2023 года выдалось богатым на магнитные бури. Мы уже пережили несколько мощных вспышек на Солнце, которые отразились на нашем здоровье. Теперь многие метеозависимые люди готовятся к череде магнитных бурь, которая должна дойти до Земли в феврале.
Исследователи говорят сразу о нескольких весьма заметных для людей вспышек на Солнце. Поэтому всем метеочувствительным, метеозависимым, а также имеющим хронические заболевания (в особенности патологии сердечно-сосудистой системы, ЦНС, ВСД и т.д.) людям стоит подготовиться к вспышкам заранее.
По предварительным данным, расписание влияющих на самочувствие геомагнитных возмущений в феврале выглядит следующим образом:
|Дата (февраль)
|Баллы
|Период продолжения (в течение дня)
|Как подействует на самочувствие
|7
|2-3 (малое возмущение)
|Пик активности 5:00 – 8:00
|Может возникать лёгкая головная боль и головокружение.
|8
|3-4 (среднее возмущение)
|Пик активности 5:00 – 11:00
|Появится раздражительность, вы быстрее будете утомляться, пропадёт желание что-либо делать.
|9
|4-5 (сильное возмущение)
|Пик активности 13:00 – 17:00
|Возможно возникновение сильных головных болей, головокружения, тошноты, синдрома беспокойного кишечника, обострения некоторых хронических патологий.
|10
|3-4 (среднее возмущение)
|Пик активности 19:00 – 22:00
|Необъяснимая тревога, стресс, тахикардия.
|15
|4-5 (сильное возмущение)
|Пик активности 7:00 – 20:00
|Высок риск инфарктов, инсультов, резких скачков артериального давления, могут появиться мигрени, ощущение нехватки воздуха в груди, могут обостриться хронические патологии, связанные с сердцем, сосудами и нервной системой.
|22
|3-4 (среднее возмущение)
|Пик активности 13:00 – 15:00 (но буря начнётся 21 февраля)
|Хроникам по сердечно-сосудистой системе стоит быть особенно внимательными, возможно обострение заболеваний, головные боли, тошнота, бессонница.
|27
|2-3 (малое возмущение)
|Пик активности 19:00 – 22:00
|Может ощущаться лёгкое недомогание, головокружение, общая усталость и вялость.
В таблице приведены лишь заметные геомагнитные возмущения, которые могут негативно влиять на самочувствие людей в феврале. В остальные дни геомагнитный фон остаётся относительно спокойным и практически никак не влияет на состояние метеозависимых.
Конечно, для каждого человека геомагнитное возмущение может проигрываться по-разному. Всё зависит от наличия тех или иных хронических заболеваний, чувствительности к метеоизменениям и даже от веса.
Но среди наиболее часто встречающихся неприятных симптомов, возникающих на фоне магнитных бурь, можно выделить:
Некоторые люди также жалуются на появление ломоты и боли в суставах, на обострение хронических патологий, иногда даже у людей может подниматься температура при отсутствии каких-либо симптомов вирусных или инфекционных заболеваний.
Увы, но не в наших силах полностью избежать негативного влияния геомагнитных изменений. Но можно свести их пагубное влияние к минимуму, если подготовиться к магнитным бурям заранее. Накануне изменений в геомагнитном фоне нельзя переутомляться (ни физически, ни умственно). Следует как минимум 2 часа в день гулять на свежем воздухе, в рацион включить исключительно лёгкую пищу.
Кроме того, откажитесь (хотя бы на время бурь) от курения, от употребления спиртных напитков. Постарайтесь ложиться спать до полуночи, свести к минимуму использование гаджетов (особенно перед сном), с утра делайте лёгкую тонизирующую гимнастику.
Людям, страдающим от хронических заболеваний, нужно запастись всеми необходимыми медикаментами на случай непредвиденных обострений. Сохраняйте спокойствие и старайтесь не акцентировать своё внимание на магнитных бурях.
Всем без исключения нужно быть внимательными. Лучше отказаться от поездок на автомобиле и оставаться дома. Всегда держите под рукой все необходимые медикаменты. Не переедайте, не стоит злоупотреблять алкоголем или табаком.
Спланируйте своё рабочее расписание таким образом, чтобы исключить риск переутомления, а также свести любые стрессы к минимуму. Побольше отдыхайте, получайте только положительные эмоции и не зацикливайтесь на изменениях в геомагнитном поле.
Фото с сайта pixabay.com
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