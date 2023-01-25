Расписание магнитных бурь в феврале 2023 года: к чему нужно быть готовым?

Особенно тяжело приходится тем, кто является метеозависимым и/или имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Любые изменения геомагнитного фона выливаются для таких людей в лучшем случае в сильные головные боли, а в худшем — в обострение многих хронических патологий. Потому за прогнозами магнитных бурь нужно следить и заранее готовиться к ним, чтобы минимизировать урон от них для здоровья.

Геомагнитные штормы в феврале 2023 года: к чему стоит подготовиться?

Начало 2023 года выдалось богатым на магнитные бури. Мы уже пережили несколько мощных вспышек на Солнце, которые отразились на нашем здоровье. Теперь многие метеозависимые люди готовятся к череде магнитных бурь, которая должна дойти до Земли в феврале.

Исследователи говорят сразу о нескольких весьма заметных для людей вспышек на Солнце. Поэтому всем метеочувствительным, метеозависимым, а также имеющим хронические заболевания (в особенности патологии сердечно-сосудистой системы, ЦНС, ВСД и т.д.) людям стоит подготовиться к вспышкам заранее.

По предварительным данным, расписание влияющих на самочувствие геомагнитных возмущений в феврале выглядит следующим образом:

Дата (февраль) Баллы Период продолжения (в течение дня) Как подействует на самочувствие 7 2-3 (малое возмущение) Пик активности 5:00 – 8:00 Может возникать лёгкая головная боль и головокружение. 8 3-4 (среднее возмущение) Пик активности 5:00 – 11:00 Появится раздражительность, вы быстрее будете утомляться, пропадёт желание что-либо делать. 9 4-5 (сильное возмущение) Пик активности 13:00 – 17:00 Возможно возникновение сильных головных болей, головокружения, тошноты, синдрома беспокойного кишечника, обострения некоторых хронических патологий. 10 3-4 (среднее возмущение) Пик активности 19:00 – 22:00 Необъяснимая тревога, стресс, тахикардия. 15 4-5 (сильное возмущение) Пик активности 7:00 – 20:00 Высок риск инфарктов, инсультов, резких скачков артериального давления, могут появиться мигрени, ощущение нехватки воздуха в груди, могут обостриться хронические патологии, связанные с сердцем, сосудами и нервной системой. 22 3-4 (среднее возмущение) Пик активности 13:00 – 15:00 (но буря начнётся 21 февраля) Хроникам по сердечно-сосудистой системе стоит быть особенно внимательными, возможно обострение заболеваний, головные боли, тошнота, бессонница. 27 2-3 (малое возмущение) Пик активности 19:00 – 22:00 Может ощущаться лёгкое недомогание, головокружение, общая усталость и вялость.

В таблице приведены лишь заметные геомагнитные возмущения, которые могут негативно влиять на самочувствие людей в феврале. В остальные дни геомагнитный фон остаётся относительно спокойным и практически никак не влияет на состояние метеозависимых.

Как влияют магнитные бури на человека?

Конечно, для каждого человека геомагнитное возмущение может проигрываться по-разному. Всё зависит от наличия тех или иных хронических заболеваний, чувствительности к метеоизменениям и даже от веса.

Но среди наиболее часто встречающихся неприятных симптомов, возникающих на фоне магнитных бурь, можно выделить:

резкие перепады настроения;

раздражительность;

необъяснимую тревожность;

общую слабость и вялость;

головные боли и головокружение;

тошноту;

перепады артериального давления;

бессонницу;

панические атаки;

боли в сердце;

ощущение сдавленности в груди и нехватку воздуха;

тахикардию.

Некоторые люди также жалуются на появление ломоты и боли в суставах, на обострение хронических патологий, иногда даже у людей может подниматься температура при отсутствии каких-либо симптомов вирусных или инфекционных заболеваний.

Что нужно сделать, чтобы быть готовым к магнитным бурям?

Увы, но не в наших силах полностью избежать негативного влияния геомагнитных изменений. Но можно свести их пагубное влияние к минимуму, если подготовиться к магнитным бурям заранее. Накануне изменений в геомагнитном фоне нельзя переутомляться (ни физически, ни умственно). Следует как минимум 2 часа в день гулять на свежем воздухе, в рацион включить исключительно лёгкую пищу.

Кроме того, откажитесь (хотя бы на время бурь) от курения, от употребления спиртных напитков. Постарайтесь ложиться спать до полуночи, свести к минимуму использование гаджетов (особенно перед сном), с утра делайте лёгкую тонизирующую гимнастику.

Людям, страдающим от хронических заболеваний, нужно запастись всеми необходимыми медикаментами на случай непредвиденных обострений. Сохраняйте спокойствие и старайтесь не акцентировать своё внимание на магнитных бурях.

Как вести себя во время геомагнитного шторма?

Всем без исключения нужно быть внимательными. Лучше отказаться от поездок на автомобиле и оставаться дома. Всегда держите под рукой все необходимые медикаменты. Не переедайте, не стоит злоупотреблять алкоголем или табаком.

Спланируйте своё рабочее расписание таким образом, чтобы исключить риск переутомления, а также свести любые стрессы к минимуму. Побольше отдыхайте, получайте только положительные эмоции и не зацикливайтесь на изменениях в геомагнитном поле.