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«Новониколаевский романс» в камерном зале филармонии

  • 25/01/2023, 16:33
афиша Новосибирска
К 130-летию Новосибирска.

1 февраля в камерном зале филармонии прозвучит «Новониколаевский романс». Литературно-музыкальная композиция по роману Щукина «Конокрад и гимназистка»

Почти 100 лет назад на улице Каинской кипели нешуточные страсти! История любви конокрада и гимназистки – невероятно романтический сюжет из жизни дореволюционного Новониколаевска, который вдохновил новосибирского писателя Михаила Щукина на книгу, а новосибирского композитора Сергея Кравцова – на музыкальное прочтение этой городской истории.

Так родилась литературно-музыкальная композиция по роману новосибирца на музыку новосибирца, и исполнят ее тоже наши люди – музыканты Русского академического оркестра, певица Марина Филатова и актерский состав из числа студентов Новосибирского театрального института.

Возраст: 12+

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония афиша Новосибирска


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