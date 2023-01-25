«Новониколаевский романс» в камерном зале филармонии

1 февраля в камерном зале филармонии прозвучит «Новониколаевский романс». Литературно-музыкальная композиция по роману Щукина «Конокрад и гимназистка»

Почти 100 лет назад на улице Каинской кипели нешуточные страсти! История любви конокрада и гимназистки – невероятно романтический сюжет из жизни дореволюционного Новониколаевска, который вдохновил новосибирского писателя Михаила Щукина на книгу, а новосибирского композитора Сергея Кравцова – на музыкальное прочтение этой городской истории.

Так родилась литературно-музыкальная композиция по роману новосибирца на музыку новосибирца, и исполнят ее тоже наши люди – музыканты Русского академического оркестра, певица Марина Филатова и актерский состав из числа студентов Новосибирского театрального института.

Возраст: 12+