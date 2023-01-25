ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость российского препарата против вируса иммунодефицита человека «Этравирин ПСК», пишет ФАН со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Цена за одну упаковку дженерика из 60 капсул установлена на уровне 11 532,57 руб. при зарегистрированной цене на зарубежный препарат «Интеленс» в размере 17 486,84 руб.

В ведомстве уточнили, что после регистрации ценника на второй российский препарат против ВИЧ, установленные цены на первый, в данном случае «Клесидра», должны быть снижены более чем на 15%. Соответствующее уведомление ФАС направит фармпроизводителю.

Следует отметить, что сокращение согласованных цен на эти препараты сделает их более доступными для граждан. При этом в медицинских учреждениях их предоставят бесплатно в рамках программы госгарантий безвозмездного оказания медпомощи.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав России расширил список потенциально дефицитных лекарственных препаратов до 100 наименований, включая базовые антисептики, обезболивающие, гормоны и вакцины.

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