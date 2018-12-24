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Расширен доступ инвесторов к мерам поддержки Фонда развития моногородов

Например, срок предоставления займов увеличен с 8 до 15 лет, а доля участия Фонда в финансировании проектов с 40 до 80 % от его общей стоимости.
  • 24/12/2018, 12:10
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Наблюдательный совет некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 3 декабря 2018 года утвердил важные изменения в Положение о содействии в подготовке и (или) участии Фонда в финансировании инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

— Принятые изменения существенно расширяют доступ инвесторов к мерам поддержки Фонда. В частности, предусматривается увеличение срока предоставления займов с 8 до 15 лет, увеличение доли участия Фонда в финансировании проектов с 40 до 80% от его общей стоимости, а также снижение минимального размера участия Фонда в финансировании инвестиционного проекта со 100 до 10 млн. рублей. Срок рассмотрения документов по заявкам инициаторов проектов сокращается с 65 до 35 рабочих дней, — рассказали в региональном минэкономразвития.

Отмечается, что для инвестиционных проектов, сумма займа Фонда по которым не превышает 250 млн. рублей, устанавливается процентная ставка 0% годовых при условии предоставления в качестве единственного обеспечения банковской гарантии, гарантии Корпорации МСП/МСП Банк и/или гарантии ВЭБ.РФ.

Для инвестиционных проектов, сумма займа по которым превышает 250 млн. рублей, кроме стандартных видов залогов разрешается использование в качестве единственного обеспечения по займу поручительства холдинговой (материнской) компании, имеющей международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг, удовлетворяющий требованиям Фонда.

— Принятые решения направлены на увеличение количества инвестиционных проектов, в финансировании которых сможет участвовать Фонд, расширение регионального охвата, а также поддержку малого и среднего бизнеса в целях развития проектов городской экономики моногородов, — подчеркнули в минэкономразвития.

С изменениями можно ознакомиться здесь.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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