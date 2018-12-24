ВТБ запустил сервис международных переводов на своем сайте

Банк ВТБ запустил на своем сайте опцию международных переводов с карты на карту. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.

Новый сервис позволяет совершать переводы:

— клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков ряда стран СНГ и Европы;

— клиентам иностранных банков стран СНГ и Европы* (владельцам карт Mastercard) на карты любых российских и иностранных банков стран СНГ и Европы*.

Получение средств занимает от нескольких секунд до получаса, точные сроки зависят от банка-эмитента.

— Реализация этой услуги потребовала от всех сторон-участников проекта внедрение самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности, конфиденциальности и требованиям международных платежных систем. Благодаря этому сервис получился высоко технологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя, — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ПАО «Банк ВТБ».

Для осуществления денежных операций на иностранные карты отправителю достаточно ввести номер карты и имя получателя.

Комиссия за международный перевод составляет от 1% до 1,5%, что является одним из лучших тарифов на рынке. Осуществить перевод можно перейдя по ссылке.

PAYMO (ООО ИПТ) — международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков

* Сервис доступен клиентам следующих стран СНГ и Европы: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция, Чехия

Фото: пресс-служба банка