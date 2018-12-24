Ученые ИНГГ СО РАН помогут найти новые месторождения нефти в Новосибирской области

Как утверждают специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, все наиболее крупные источники углеводородов в Новосибирской области уже найдены, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН. Самым крупным по запасам является Верх-Тарское месторождение, однако его ресурсы уже практически выработаны: если десять лет назад там добывали 2,5 млн тонн нефти в год, то сейчас годовая добыча составляет лишь 100-150 тысяч тонн.

— В «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» сказано, что нужно искать и разрабатывать мелкие и мельчайшие месторождения, поскольку именно в них заложена значительная часть природных ресурсов нашей страны, – говорит старший научный сотрудник лаборатории сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Александр Калинин. — Именно такие источники углеводородов могут быть обнаружены в Новосибирской области.

Сотрудники ИНГГ СО РАН изучили данные верхнеюрских отложений в месте стыка трех областей: Новосибирской, Томской и Омской. Ученым удалось разработать новую методику прогноза нефтегазоносности таких пластов и сделать для северных частей НСО благоприятный прогноз. Чтобы подтвердить его, необходимо пробурить ряд скважин — к этой работе могут быть привлечены добывающие компании.

Отмечается, что из 40 разбуренных структур на севере Новосибирской области месторождения углеводородов открыты на восьми. По оценке специалистов, такой результат для южных районов Западной Сибири является достаточно успешным. На территории региона есть еще значительное количество объектов, где могут находиться углеводороды.

Ученые подчеркивают: в любом случае это будет не «легкая», а трудноизвлекаемая нефть — для того, чтобы поднять ее на поверхность, понадобятся особые технологии. Над их созданием сейчас также работают специалисты Института.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН