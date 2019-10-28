Расскажет о качестве воздуха приложение российских разработчиков

Приложение AirVoice предпочитает описывать состояние воздуха в городе просто, понятно, дружески и иногда с чувством юмора, без употребления малопонятных слов, сообщили в компании CityAir.

— Мы следуем строгой научной методологии как в части получения данных о качестве воздуха, так и в части их интерпретации. Поэтому мы хотим явно проговорить, что оценка качества воздуха «плохо» означает, что мы точно обнаружили проблему. Оценка «хорошо» означает, что, скорее всего, все в порядке, но, возможно, мы чего-то не видим, — сообщается в описании приложения.

Отмечаеся, что AirVoice оценивает качество воздуха, опираясь на информацию о содержании в атмосфере взвешенных веществ PM2.5 и PM10, различных газов (CO, O3, NO2, H2S, SO2, NO).

В компании подчеркивают, что задача AirVoice — помочь людям задуматься о качестве воздуха в городах, т.к. это важный фактор, который влияет на продолжительность и качество жизни.

— Мы создали AirVoice как пример полезного приложения, которое легко может быть собрано с использованием возможностей платформы CityAir. Мы хотим, чтобы на ее базе разработчики со всего мира создавали тысячи полезных сервисов, и будем счастливы, если появятся проекты, которые, основываясь на наших данных, открывают и закрывают окна, включают и выключают приточную вентиляцию, рекомендуют место для жизни или строительства детского сада, создают карты благоприятных и неблагоприятных территорий для проживания аллергиков или создания садов и огородов, выстраивают маршруты для прогулок и т.п., — отметил генеральный директор CityAir Павел Глотов.

Приложение доступно в App Store и Google Play, поддерживает русский и английский языки.

Сейчас AirVoice способно рассказать о качестве воздуха в Нью-Йорке, восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Челябинск, Томск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Корсаков), трех городах Казахстана (Нур-Султан, Павлодар, Термитау), китайском Шэньчжене, английском Годалминге. В ноябре добавится четыре европейских города: Лондон, Тренто (Италия), Прага и Лиссабон.

Фото: предоставлено пресс-службой компании CityAir