Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание

Зимнее расписание полётов в аэропорту Толмачёво действует с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе рассказали, что в предстоящем сезоне 2019/2020 гг. аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое расписание с увеличением частот на существующих направлениях, открытием новых и возобновлением сезонных маршрутов.

Традиционно будут выполняться чартерные и регулярные рейсы по международным туристическим направлениям, популярным в зимний сезон: Бангкок, Гоа, Камрань, Утапао, Пхукет, Санья, Фукуок, Пекин, Сеул, Прага, Гонконг, Урумчи, Харбин, Токио, Хэфэй, Мюнхен и Дубай. На направлении Новосибирск – Дубай полёты также начнёт выполнять авиакомпания AZUR air. Nordwind Airlines продолжит выполнение лётной программы на Пхукет, в Бангкок, Утапао и Камрань и начнёт выполнение полётов на Самуи на воздушных судах Boeing 777. S7 Airlines продолжит в зимнем сезоне выполнение регулярных рейсов в Камрань и Санью и откроет новые регулярные рейсы на Пхукет.

Что касается направлений ближнего зарубежья, в зимнем расписании продолжатся полёты в Алматы, Баку, Душанбе, Ереван, Караганду, Бишкек, Ош, Ташкент, Фергану и др., в том числе с увеличением частоты — в Нур-Султан, Худжанд, Усть-Каменогорск, Шымкент, Наманган. S7 Airlines продолжит выполнение открытого в этом году рейса в Бухару и начнёт выполнение полётов из Новосибирска в Павлодар.

Отмечается, что по сравнению с зимним расписанием 2018/2019 гг. увеличится частота полётов из Новосибирска в Челябинск (до ежедневной), Пермь, Самару, Екатеринбург (три ежедневных рейса), Казань, Уфу и Нерюнгри. По региональным направлениям увеличится частота полётов в Красноярск (до 3-х ежедневных рейсов), Иркутск, Омск, Сургут, Нижневартовск, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Абакан, Тюмень, Братск, Талакан, Томск (до ежедневной), Ноябрьск. На Дальний Восток чаще будут выполняться рейсы во Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск (ежедневно), Петропавловск-Камчатский и Магадан.

Также в осенне-зимний период, до конца 2019 года, будут выполняться рейсы в Анапу. S7 Airlines планирует продолжить выполнение открытых летом рейсов в Новокузнецк и Полярный, а также увеличить количество рейсов в Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.

Продолжится выполнение рейсов, субсидируемых в рамках программы государственной поддержки региональных авиаперевозок: в Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Томск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, Улан-Удэ и Уфу. Рейсы по субсидируемым направлениям будут выполнять S7 Airlines, NordStar и ЗАО «Ютэйр».

Продолжает действовать круглогодичная программа субсидирования авиаперевозок детей, следующих на отдых в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»».

Программа субсидирования авиаперевозок специальных категорий пассажиров (в т.ч. молодежи) из городов Дальнего Востока в 2019 году действует с 1 января по 31 декабря. В программу включена дополнительная категория — многодетные семьи. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений по данному постановлению включает такие города как Якутск, Владивосток, Хабаровск, Чита, Мирный, Полярный, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри, Благовещенск и Норильск.

Кроме того, Толмачёво активно работает над созданием комфортных условий для пассажиров и развитием терминальной инфраструктуры аэропорта. Завершается реконструкция привокзальной площади. В 2020 году начнётся строительство нового терминального комплекса. Проект будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Аэропорт Толмачёво продолжает развиваться по пути стыковочного авиахаба и предлагает удобные стыковки и комфортные условия пребывания во время ожидания рейсов как для жителей Дальнего Востока, Восточной Сибири, Средней Азии и Китая, так и для жителей европейской части России. В аэропорту обеспечиваются 3 суточные стыковочные волны прилётов и вылетов по более чем 2 300 комбинациям трансферных стыковок.

По итогам прошлого года объём трансферного пассажиропотока увеличился до 1,357 млн пассажиров, а их доля в общем пассажиропотоке составила 23%. В 2019 году планируется обслужить 6,7 млн пассажиров и увеличить объём трансферного пассажиропотока до 1,8 млн человек.

Фото: Gensa Gensa