Расслабляться рано

Эпидемиологическая ситуация в регионе вступила в положение зыбкой стабильности, но это не повод расслабляться. Таков лейтмотив брифинга, прошедшего 7 апреля в правительстве Новосибирской области. Подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Новосибирской области сейчас 11. Последний по счету — это житель Новосибирской области, приехавший в марте из Москвы.

— Заболевание у него было выявлено по итогам анализов после обращения в лечебное заведение, — напомнил прессе заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. — Были проведены все необходимые мероприятия со всеми попутчиками этого человека — со всеми, кто летел с ним в одном самолёте. Это 120 человек, 80 из которых — жители Новосибирска и Новосибирской области. Медицинские пульмонологические наблюдения, самоизоляция — всё это для них оперативно было организовано. Семья одиннадцатого заболевшего в настоящий момент находится в 1-й инфекционной больнице, под наблюдением врачей. Всего же под медицинским наблюдением сегодня 4200 человек. Гражданам вручается постановление, где прописаны обязательства, а выполнение правил самоизоляции контролируется специалистами УВД — участковыми полицейскими, например. На сегодня оформлено около 15 административно-штрафных протоколов. Конечно, более 4 тысяч человек сложно контролировать, потому мы в значительной степени полагаемся на сознательность этих людей. Речь идёт не только об их собственном здоровье, но и о безопасности окружающих.

В аэропорту «Толмачёво» задействован особый режим встречи прилетающих из-за рубежа.

— В выходные рейсы были приостановлены, но уже сегодня, с 7 апреля, в «Толмачёво» прибывают рейсы из Бангкока, дальнейшее расписание будет уточняться в последующие дни, — отметил Сергей Нелюбов. — Сегодня мы ждем из Бангкока 198 человек. Новосибирцев и жителей области в их числе меньше половины — 87 человек. Да, в этом потоке не только новосибирцы, но и жители других субъектов РФ, поэтому мы оперативно отрабатываем с этими регионами (с теми, которые непосредственно граничат с нашей областью) меры по контролю за ситуацией. Жители Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, возвращающиеся из загранпоездок через нас, помещались в обсерватор на территории Новосибирска. Сейчас их большая часть уже перенаправлена в места постоянного проживания.

Как подчеркнул заместитель губернатора, те регионы, которые уже обговорили с нашими властями скоординированные меры, получат своих граждан «лично в руки» — без помещения в новосибирские обсерваторы:

— Для граждан трех сопредельных регионов (Томская, Кемеровская области и Алтайский край) меры уже согласованы. Они на специально выделенном транспорте в сопровождении медицинских работников будут доставляться на свои территории. Вывоз граждан из-за границы требует от нас особого внимания и тщательной маршрутизации. Граничащие с Новосибирской областью регионы тоже занимаются таким вывозом, потому часть нагрузки с наших властей все-таки снимают.

Сейчас на территории области действуют пять обсерваторов, их общая проектная мощность — 640 мест. На сегодня в обсерваторах находится 151 человек. Отдельно зарезервированы места для семей с маленькими детьми (до 7 лет).

Насколько сейчас уменьшилось стихийное сообщество «Тайские три тысячи», Сергей Нелюбов предпочел не говорить. Но не по соображениям секретности, а в силу подвижности такой статистики.

— Сколько сибиряков сейчас еще застряли в Таиланде — этого точно сказать нельзя, поскольку списки в процессе обновления, — объяснил Нелюбов. — Скажу лишь, что число это мы динамично сокращаем, вывозим наших людей

Особо Сергей Нелюбов подчеркнул, что в Новосибирской области не будут следовать примеру регионов, оптимистично сокративших период самоизоляции. Потому что оснований для такого «авансового» оптимизма пока что нет.

— Пока вопрос о сокращении периода самоизоляции не стоит и даже не поднимается, — констатировала второй спикер брифинга, главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. — Ибо острота проблемы еще не снята. Да, при помощи эпидемиологических мер, которые в нашей области уже предприняты, мы ограничили завозные случай COVID-19 с территории других государств. И это правильно. Но сегодня у нас есть другая горячая точка, другая горячая тема — это Москва и Московская область.

Авиатрафик между Москвой и Новосибирском весьма плотный, рейсов из Москвы в «Толмачёво» достаточно много, и на них прибывают не только москвичи, но и жители других регионов центральной России. Поэтому, как отметила Лариса Позднякова, сейчас есть опасность обильного привоза не «импортного» вируса, а уже «столичного отечественного».

По словам Сергея Нелюбова, теперь все прибывающие из обеих федеральных столиц попадают под самоизоляцию и медицинский мониторинг по умолчанию. Просто по факту прибытия из этих городов.

— В соответствии с постановлением главного санитарного врача Новосибирской области, с 4-6 апреля проводится термометрия прилетающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, — пояснил Сергей Нелюбов. — Но им еще и выдается постановление главного санитарного врача о самоизоляции на 14 суток. По поездам, прибывающим из Москвы, тоже есть соответствующее постановление губернатора. На железной дороге работу проводит непосредственно региональный минтранс совместно с УВД на транспорте. Сейчас важно купировать московский вектор вирусной инвазии.

Примечательно, что в нынешней особой ситуации «поставлена на паузу» не только плановая диспансеризация в поликлиниках, но и сезонная вакцинация от клещевого энцефалита: COVID-19 радикально переставил приоритеты медиков, все кадровые ресурсы решено переключить на вирусную проблему.

Как отметила Лариса Позднякова, ситуация с заболеваемостью на постоянном мониторинге, статистика обновляется ежечасно. А срок действия экстренных мер — таков же, как и было прежде объявлено. То есть до мая. Май — первый оценочный горизонт коронавирусной проблемы, не раньше.

— Так что режим самоизоляции продлевается до особого распоряжения, — резюмировала Позднякова. — И полумер тут быть не может.

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