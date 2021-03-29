Расследование по делу начальника новосибирского ТУАД привело к новым увольнениям

Директор ТУАД Михаил Чуманов и замминистра Сергей Ставицкий остаются в СИЗО.

Сотрудниками СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», его брата и представителей коммерческих организаций по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Следователи внесли представление в облправительство после возбуждения уголовного дела в отношении начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова. Об этом сегодня сообщили в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.

— За допущенные в работе нарушения уволены 2 работника ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», 3 работника привлечены к дисциплинарной ответственности, также уволен начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, —рассказали в ведомстве.

Кроме того, объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, подрядные работы на которых выполнялись организациями, чьи представители давали взятки начальнику ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества, будут повторно проверены в течение 2021 года.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий. Расследование продолжается.