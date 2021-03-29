РУСФОНД собирает деньги на дорогостоящее лекарство для Маши

У Маши редкое генетическое заболевание, которое проявляется аномалией развития внутренних органов, нарушением работы эндокринной системы, синдромом низкорослости. Она всегда была заметно ниже своих ровесников.

— За три года дочка выросла на 26 сантиметров! Это очень хороший результат, сейчас рост дочки – 143 сантиметра, и она продолжает расти. Врачи говорят, что прекращать прием гормона никак нельзя, — рассказывает мама Маши Татьяна Ежова.

Девочке необходимо продолжать терапию – она поможет нормализовать рост и физическое развитие ребенка.

— У Маши генетическая патология. На фоне приема препарата нордитропин отмечается положительная динамика, — говорит руководитель Городского детского эндокринологического центра (Новосибирск) Оксана Пилипенко.

По данным Русфонда, стоимость лекарства на курс лечения составляет 93 203 рубля. Семье Маши такую сумму не собрать самостоятельно, поэтому они просят о помощи.

— Лекарство у нас заканчивается, а стоит оно дорого. Ведь препарат не входит в льготный перечень, а значит, не предоставляется бесплатно. Собрать средства на него нам помогал Русфонд, мы благодарны всем, кто откликнулся! Просим помощи и на этот раз: нам с мужем самим такую сумму не осилить, в семье трое детей. Помогите, пожалуйста! — говорит Татьяна.

Помочь Маше можно по ссылке