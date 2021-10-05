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«Растить нельзя переманивать?»

  • 05/10/2021, 11:02
Новости Новосибирска
30 сентября 2021г. Клуб Директоров торжественно открыл 6 сезон заседанием № 46 на тему: «Сотрудники: нанимаем готовых или «обучаем под себя»?»

Тема вызвала живой интерес у руководителей, так как вопросы найма и обучения сотрудников актуальны всегда. А после пандемии актуальность повысилась в разы. Поэтому, все участники клуба с интересом ожидали от спикеров и экспертов рекомендаций, кейсов, которые можно применить на собственных бизнесах.

Спикер Пясковский Михаил (основатель бренда «ИнфоСофт», эксперт Кг «Управленческая практика») рассказал про все секреты найма IT специалистов: про то, как компания длительно, но упорно выстраивала систему рекрутинга и систему управления персоналом. И полученный результат стоит потраченных усилий.  Сейчас в компании текучка кадров отсутствует, а кадровый резерв всегда пополняется. Кадровый резерв компания начинает формировать, в том числе, со студентов ВУЗов. Нанимает студентов для работы в реальных проектах, мониторит их процессы и результаты, оценивает потенциал. Большой процент студентов остается в компании работать.

Объяснил Михаил и их принцип – не переманивать кандидатов, сотрудников, а следовать только добровольному поиску и найму. Хотя сейчас на кадровом IT рынке катастрофа – крупные компании забирают сотрудников у средних, средние – у мелких, а мелкие быстро — быстро «хантят» друг у друга. Это приводит к необоснованному росту заработных плат, к безответственному отношению кандидатов к своим обязанностям в найме. И, к тому же, провоцируют конфликты в отрасли.

Михаил сказал:

«Растить сотрудников надо изнутри, лучше всего – японская система найма – пожизненная. Я еще не придумал, как реализовать такой найм у себя. Но процесс идет».

Спикер Ладан Александр (директор компании «Нео-Пак»; сооснователь и директор компании «Сибирский Берег») поведал участникам клуба об актуальных вопросах найма и обучения производственного персонала. Он сторонник подбора персонала по ценностям. Персонал, отобранный по ценностям компании, сложно «схантить», он лояльный и его перспективно обучать. На кадровом рынке развернулась борьба за производственные кадры, технических специалистов, система образования разрушена, отсюда минимальное количество таких специалистов в стране. Александр сказал, что очень важно сейчас – выращивать своих специалистов, обучать, повышать квалификацию, постоянно развивать компетенции. Все обучение сотрудников должно быть в производственных условиях на реальных производственных задачах. Правильно подобранный персонал всегда хочет учиться.

Спикер поделился их корпоративным подходом к найму и обучению сотрудников, рассказал про многолетний опыт работы с кадрами, где они учитывали риски и гибко следовали рынку.

Эксперт заседания Горецкая Валерия, (HR-директор компании «ПромХимТех») консультант и специалист в области управления персоналом с 26 летним стажем удивила участников кейсами из нефтепромышленной отрасли. У данной отрасли есть особенности и нюансы кадровых подходов, что осложняет на сегодня работу с резервом и наймам новых специалистов. Валерия обратила внимание руководителей на необходимость тщательного отбора персонала, чтобы потом «не было мучительно больно» за то, что эти сотрудники не желают обучаться, развиваться. И акцентировала внимание на важности взаимопонимания между собственником и HR- специалистами в компании, а также системной и длительной работы с кадрами.

Эксперт Чайкина Елена Юрьевна (директор консалтинговой компании «Альянс») была согласна с мнением экспертов о ценностном подборе и важности внутреннего обучения. А от себя добавила, что формирование HR-бренда компании так же является одним из ключевых моментов в привлечение персонала в компанию. Открытость, честность и уважение к сотрудникам – вот на чем выстраивается HR-бренд компаний, с которыми работает Елена.

Спикер клуба Дель Вячеслав (владелец «Академии Предпринимательства Вячеслава Деля») опытный руководитель и предприниматель рассказал про свой опыт «хед хантинга» сотрудников и обосновал такой подход в случае стартапов, когда нет времени долго искать специалистов. А для стимулирования постоянной эффективности труда в компании, возможно использовать стратегию «постоянного рекрутинга», когда компания не закрывает рекрутинг ни на день. Спикер подчеркнул, что обучать персонал — обязательная составляющая. «Обучать надо всех – кого наняли, и кого «схантили» Без обучения невозможна работа».

Эксперт Ераносян Давид (управляющий партнер, Адвокатское бюро «Sollars») напомнил слушателям, что кадровый рынок в Сибири в частности, рухнул в 2008 году. Тогда «рынок работодателей» стал «рынком кандидатов». Давид отвечает за персонал в своей компании и разработал свой алгоритм и подходы в найме и обучении юристов. Он подчеркнул, что в команду подбирают только по ценностям и корпоративной культуре, внимательно наблюдают за сотрудником и сразу дают ему практические задачи. А также подробно рассказал директорам про внедренную им систему найма и «воспитания» юристов из студентов НГУ.

Участники заседания активно обсуждали вопросы корпоративного обучения сотрудников, вопросы удержания обученных и приводили свои примеры из управленческого опыта.

По окончании заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки. И все вместе открыли новый сезон игристым вином.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!
Следующее заседание клуба 28 октября 2021 года.
Тема: «Управленческие навыки: какие необходимы сегодня?»

Фото предоставлено клубом директоров

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : сообщество предпринимателей новости бизнеса клуб для предпринимателей Клуб Директоров кадры HR


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