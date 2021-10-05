Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

Пакет «Макс» ежемесячно включает:
Всем бизнес-клиентам – бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.
К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб – в момент открытия счета в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.
Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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