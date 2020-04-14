РАТМ Холдинг увеличил прибыль от реализации стеклотары на 59%

Выпуск продукции в стекольных комплексах, расположенных в индустриальном парке «РИД Экран», вырос на 27% – с 470 млн до 597 млн единиц стеклотары. В том числе, по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание) изготовили 201,7 млн бутылок весом 265 г – количественно на 44% больше, чем годом ранее. Это стало возможным за счет ввода в эксплуатацию двух дополнительных линий NNPB (путем перепрофилирования линий ВВ), сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— Поскольку облегченная бутылка легче стандартной на 30%, средний вес стеклоизделия снизился на 7%, — поясняет генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик. — Сейчас доля так называемой облегченки в общем объеме произведенной продукции составила 55%, тогда как по итогам 2018 года была равна 37%.

По словам Павла Бобошика, доля предприятия на целевом рынке (в Сибири и на Дальнем Востоке) в течение 2019 года расширилась с 41,2 до 44%, причем отгрузки пивной бутылки увеличились на 38%.

В пресс-службе холдинга подчеркнули, что выручка поднялась на 32% – с 2,8 млрд до 3,68 млрд рублей, прибыль от продаж на 59% – с 303 млн до 483 млн рублей

Кроме того, в 2019 году на «Сибстекле» добились экономии топливно-энергетических ресурсов относительно плановых значений, усовершенствовали организацию процесса стекловарения, повысили коэффициент использования стекломассы до 0,845 – рекордное значение для последних 15 лет, соответствующее практике передовых стеклотарных заводов.

EBITDA стеклотарного бизнеса в 2019 году сложилась на уровне 750 млн рублей – на 42% выше, чем в 2018 году. По прогнозам, в 2020 году данный показатель может достигнуть 1 млрд рублей, во многом благодаря запуску новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки.

— К строительству планируем приступить в середине мая, однако в связи с текущей макроэкономической ситуацией и введением ограничительных мер против распространения коронавируса сроки могут быть перенесены, — говорит Павел Бобошик. — Только в 2019 году в рамках реализации этого масштабного проекта на приобретение оборудования и материалов направили 580 млн рублей, общая сумма инвестиций уточняется, финансовым партнером выступит Евразийский Банк Развития.

Как сообщил гендиректор «Сибстекла», печь станет одной из крупнейших в России. Проектирование доверили итальянской компании Glass Service, курировать строительные работы пригласили экспертов из Великобритании, Германии, Чехии и Турции. На печи установят пять стеклоформующих машин: с конвейеров, в зависимости от ассортимента, будут сходить от 400 млн до 450 млн единиц стеклотары в год. В 2020 году мощность стекольных комплексов должна стать больше на 24,5% или на 200 млн стеклоизделий – до 720-740 млн.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга