Сезон активности клещей в этом году начался раньше

Из-за аномально теплой зимы, в этом году сезон клещей начался значительно раньше: первые сообщения об укусах появились в региональных СМИ уже в феврале. География обширная: Новосибирск, Омск, Кузбасс, Удмуртия, Нижний Новгород… Притом, что обычно клещи проявляют активность в начале марта только на юге России, а для средней полосы нормой считается середина апреля. Ранняя весна в этом году увеличила срок активности клещей почти на два месяца, сообщили в пресс-службе страховой компании «Росгосстрах».

Как отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова, для человека клещи из рода Ixodes представляют опасность, так как являются переносчиками различных вирусов и инфекций, в том числе клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма), других болезней. Самое опасная из них — клещевой энцефалит, при котором поражается центральная нервная система, причем из 100 укушенных такой диагноз может быть у каждого десятого. По данным Роспотребнадзора, в год регистрируется около 1,5 -2 тыс. случаев заболеваний клещевым энцефалитом, и у 10-20% из которых могут привести к стойким неврологическим изменениям у заболевших, в некоторых случаях — к инвалидности. Не исключен и летальный исход. Боррелиозом и крымской геморрогической лихорадкой болеет 6-7 тысяч человек в год.

В 2019 году в компанию после укусов клеща обратились порядка 20 тысяч застрахованных, были и тяжелые пациенты, причем не только взрослые, но и дети. Несмотря на то, что в целом количество заявленных страховых случаев в прошлом году увеличилось незначительно, отмечены регионы, где зарегистрированы всплеск обращений. Так, на 30% увеличилось число страховых случаев в Новосибирской области; на 13% — в Удмуртии; почти вдвое — в Республике Башкортостан. В число «лидеров» по обращениям входят также Костромская и Вологодская области.

Фото: pixabay.com, автор- makamuki0