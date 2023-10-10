Разбойника с ножом, напугавшего продавщицу и полицейского, осудят в Новосибирске

Рецидивист из Новосибирска очень неудачно сходил в магазин в Ленинском районе города. Теперь ему грозит существенный срок за разбой и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

― По данным следствия, в мае 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил в одном из розничных магазинов на территории Ленинского района города Новосибирска продукты питания. Свидетелем преступления стала сотрудница торговой точки, которая перегородила выход из магазина и потребовала рассчитаться за товары. Не желая быть задержанным на месте преступления, фигурант по делу вытащил нож и угрожая применением насилия в отношении продавца скрылся с места преступления. После чего, при попытке скрыться от прибывших на место происшествия сотрудников полиции, обвиняемый достал нож и нанес удар одному из сотрудников в жизненно-важные органы, однако сотрудник ППС смог увернуться от удара, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Сейчас новое уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.