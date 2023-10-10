Жителям 4 домов произвели перерасчет платы за отопление в Новосибирске

Прокуратура провела проверку организации обеспечивающей теплом четыре многоквартирных дома в Дзержинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Выяснилось, что организация формировала цены на тепловую энергию не соблюдая постановление губернатора.

– Максимальный индекс изменения размера платы по отоплению в декабре 2022 года по отношению к ноябрю 2022 года превышен на 6,16 %, – говорится в сообщении.

Прокурор Дзержинского района внес директору предприятия представление. А жителям домов произведен перерасчет за отопление на общую сумму почти 160 тыс. рублей.

Напомним, что подключении к отоплению происходило в 3 этапа с 21 по 30 сентября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что все дома и объекты Плющихинского жилмассива обеспечены теплом.