Разработка IVoiceбудет распознавать азиатские языки

— Мы выступил инициаторами и организаторами большого инвестпроекта, который оценивается в 3 млн долларов. Это создание системы распознавания речи азиатских языков. Проект мы планируем презентовать на форуме Технопром-2019, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор ООО «Айвойс Технолоджи» (бренд IVoice) Андрей Заворин.

Он напомнил, что в Казахстане недавно прошла речевая реформа: страна перешла с кириллицы на латиницу. В результате возник язык которого никогда не было. Плюс в республике поставлена задача развития собственных речевых технологий.

— Проект распознавания речи азиатских языков будет реализован совместно с правительством Казахстана и Узбекистана в 2020 году. Мы занимаемся внедрением этих технологий и разработкой модели, — добавил Заворин.

В проекте будет участвовать Новосибирский государственный университет, а также вузы и научно-исследовательские лаборатории Казахстана и Узбекистана. Речь идет о создании модели казахского, узбекского и киргизского языков.

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