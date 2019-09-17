«Умные остановки» дополнят сервисом «Сурдофон»

— На форуме «Технопром» планируется подписать соглашение между компаниями ООО «Россибинвест» и ООО «Сурдофон». «Сурдофон» занимается развитием проекта сурдопереводчика для адаптации звуковой информации на язык жестов и наоборот. Такие блоки власти города намерены встроить в «умные остановки», чтобы они давали информацию людям с ограниченными возможностями, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности и инновационной политики мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Кроме того, «Сурдофон» делает цифровые сервисы для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это звуковые объявления о приходе соответствующего транспорта и т.д.

Он добавил, что в перспективе такие информационные блоки планируется устанавливать не только на наземных остановках общественного транспорта. До конца года первый блок разместят в метро на площади Ленина, а в перспективе — на других станциях метрополитена, в аэропорту, на автовокзале, ж/д станциях и в общественных зданиях города.

— Такие «умные» блоки могут давать самую разную информацию, в том числе о достопримечательностях нашего города — причем на разных языках. Думаю, что это будет полезно для гостей нашего города, — уверен Люлько.

Напомним, компания «Россибинвест» вышла к мэрии Новосибирска с предложением о реализации концессии по модернизации остановок на центральных улицах и гостевых маршрутах города. Инвестор заявлял о готовности обновить несколько сотен остановок и вложить в проект около 1,5 млрд рублей. Сейчас компания запустила 5 остановок. Они предоставляют доступ к банковским услугам, Wi-Fi, к зарядным устройствам для телефонов. «Умный» блок помогает выстраивать маршрут в любую точку, предоставляет информацию о движении нужного общественного транспорта. Здесь же можно ознакомиться с основными городскими достопримечательностями, найти нужную компанию и т.д. Остановка оборудована камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой.

«Сурдофон» — портфельный проект ООО «УК «Ломоносов Капитал» (актив РАТМ Холдинга). Сурдофон™—сервис онлайн-перевода русского жестового языка (РЖЯ). Обеспечивает коммуникации инвалидов по слуху с теми, кто не владеет РЖЯ. Заложенные в основу проекта технические решения созданы на базе дистанционного перевода РЖЯ.

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