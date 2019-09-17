«Умные остановки» дополнят сервисом «Сурдофон»

— На форуме «Технопром» планируется подписать соглашение между компаниями ООО «Россибинвест» и ООО «Сурдофон». «Сурдофон» занимается развитием проекта сурдопереводчика для адаптации звуковой информации на язык жестов и наоборот. Такие блоки власти города намерены встроить в «умные остановки», чтобы они давали информацию людям с ограниченными возможностями, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности и инновационной политики мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Кроме того, «Сурдофон» делает цифровые сервисы для людей с ограниченными возможностями по зрению. Это звуковые объявления о приходе соответствующего транспорта и т.д.
Он добавил, что в перспективе такие информационные блоки планируется устанавливать не только на наземных остановках общественного транспорта. До конца года первый блок разместят в метро на площади Ленина, а в перспективе — на других станциях метрополитена, в аэропорту, на автовокзале, ж/д станциях и в общественных зданиях города.
— Такие «умные» блоки могут давать самую разную информацию, в том числе о достопримечательностях нашего города — причем на разных языках. Думаю, что это будет полезно для гостей нашего города, — уверен Люлько.
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