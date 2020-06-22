Разработки новосибирских ученых используют производители тест-систем COVID-19

— Мы разработали и совершенствуем технологию создания коротких и протяженных последовательностей нуклеиновых кислот, в частности ДНК. Эта технология востребована в разных сферах: биотехнология, молекулярная медицина, генная инженерия, а также в фундаментальных исследованиях. В начале 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, наши разработки оказались востребованы коммерческими компаниями, — рассказал в ходе пресс-тура заведующий лабораторией синтетической биологии ИХБФМ СО РАН Георгий Шевелев.

Он пояснил, что многие биотехнологические компании и научно-исследовательские институты из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга занялись разработкой диагностическихттест-систем на основе методов иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики COVID-19. Одним из основных компонентов таких тест-систем являются короткие последовательности нуклеиновых кислот или праймеры.

— Праймеры необходимы для размножения участков последовательности генома вируса с помощью ПЦР, а это, в свою очередь, позволяет обнаружить наличие генетического материала (РНК) вируса в образце. Кроме того, в состав ПЦР-диагностикумов входит так называемый положительный контроль — один или несколько фрагментов генома вируса, относительно которых производят сравнение наличия живого вируса в анализируемом образце, — рассказывает Шевелев.

По его словам, на момент создания диагностикумов не все компании обладали доступом к генетическому материалу вируса, поэтому они не могли скопировать участки генов вируса в качестве внутренного контроля для своих тест-систем. Им потребовалось создать фрагменты генома вируса без использования источника природных последовательностей, и они обратились к возможностям лаборатории ИХБФМ.

— Данная технология может применяться не только для диагностики коронавируса. Область ее применения достаточно широка и включает в себя такие отрасли, как биотехнология (создание растений с улучшенными адаптационными свойствами к природным условиям), при создании вакцины на основе мРНК, например вакцины от коронавируса, и т. д. — перечисляет Георгий Шевелев. — По последнему направлению мы активно взаимодействуем с еще одной молодежной лабораторией нашего института — лабораторией геномного редактирования. Если говорить о далеко идущих планах, то это создание искусственных микроорганизмов, включающих в себя набор запланированных человеком свойств, которые могут быть интересны при решении разных фундаментальных и прикладных задач.

Ученый секретарь ИХБФМ СО РАН Павел Пестряков подчеркнул, что компетенции по синтезу коротких и протяженных нуклеиновых кислот без использования природных аналогов у лаборатории института находятся на мировом уровне.

— Это нетривиальная задача и уникальные компетенции. Очень немного научных центров, где проводятся аналогичные работы, — подчеркнул он.

Кстати, при реализации проекта по COVID-19 ученые ИХБФМ СО РАН используют приборы, которые разработала и произвела новосибирская компания, резидент Технопарка — ООО «Биоссет».

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