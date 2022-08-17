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Разработку лекарственных средств, возрастозависимые заболевания и перспективы отечественной науки обсудят на OpenBio-2022

  • 17/08/2022, 15:22
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Научная конференция
В этом году мероприятие будет проходить в комбинации офлайн и онлайн-форматов.

С 27 по 30 сентября в наукограде Кольцово Новосибирской области в девятый раз пройдет OpenBio — отраслевой комплекс мероприятий, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших научных исследований в сфере биотехнологий, биофармацевтики и вирусологии.

В программе OpenBio-2022 — конференция молодых ученых, выставка достижений биотехнологических компаний и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, разработке лекарств и реагентов, борьбе с возрастозависимыми заболеваниями, противодействия распространению ВИЧ-инфекции, импортозамещения и перспективам инвестирования в наукоемкий бизнес в современных реалиях. В этом году мероприятие будет проходить в комбинации офлайн и онлайн-форматов.

Научная конференция

На конференции молодые ученые из разных регионов представят новейшие исследования и разработки в следующих областях: биотехнология, вирусология, молекулярная биология, биофизика, биоинформатика.

Для участия в этой секции организаторы приглашены ученые, которые занимаются исследованиями на основе анализа больших данных биологических и биохимических систем с использованием компьютерных, математических и статистических методов.

Установочные лекции известных ученых

В секции «биоинформатика» на конференции выступит Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea, почетный член Международного общества вычислительной биологии (ISCB), вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям.

— Мое выступление будет посвящено трендам отрасли, а также выживанию российской биологии в целом, и биоинформатики в частности, в сложившейся ситуации, — поделился Гельфанд.

Сергей Альховский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ прочтет лекцию «Истоки пандемии COVID-19: Экология и геномика SARS-подобных коронавирусов летучих мышей».

— Это ближайшие родственники и предшественники вирусов SARS-CoV SARS-CoV-2, которые уже дважды с начала 21 века вызвали вспышку и пандемию новой инфекции человека, — объяснил Альховский, — Актуальность темы связана с ущербом, который несут человечеству эпидемии и пандемии новых вирусных инфекций. Основной вопрос, который стоит перед вирусологами — можем ли мы предотвратить в будущем появление новых пандемий или как мы можем с ними эффективно бороться.

В секции «молекулярная биология» Гузель Ситдикова, доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии человека и животных ИФМИБ КФУ (Казань) раскроет тему «Нейрофизиология боли: центральные и периферические механизмы боли при мигрени».

В своей лекции Ситдикова расскажет о молекулярно-клеточных механизмах, которые лежат в основе восприятия боли, роли ионных каналов и рецепторов в восприятии повреждающих стимулов, а также о центральных и периферических механизмы боли при мигрени.

Здоровье мозга, импортонезависимость и применение новых технологий в медицине

— В этом сезоне мы обсудим здоровье мозга и борьбу с когнитивными нарушениями, возрастозависимые заболевания, трансляционную медицину в онкологии и эпидемию ВИЧ-инфекции. Мы будем говорить о качестве и продолжительности жизни, ведь именно человек является центром всех процессов в любых обстоятельствах, — рассказала Юлия Линюшина, руководитель OpenBio.

Павел Пилипенко, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой клинической неврологии и нейрогериатрии НГМУ, модератор круглого стола «Альцгеймер. COVID-19» отметил, что 70% болезней деменции относится к альцгеймеровскому типу, который не поддается лечению или замедлению. Однако врачи, желая хоть как-то помочь пациенту, назначают препараты без доказательной базы, что не приносит ничего, кроме траты больших сумм денег.

Продление активного периода жизни и современные подходы к медицине ежегодно обсуждают на самой продолжительной сессии OpenBio «Технологии жизни». Как отмечают модераторы, в этом году внимание будет сфокусировано на научных подходах к продлению жизни.

Большое внимание будет уделено российским разработкам, производству лекарственных препаратов и реагентов, перспективам новых методов диагностики и лечения, применению искусственного интеллекта в медицине.

На круглом столе «Реактивы для Lifescience» эксперты обсудят тренды развития генетических технологий, потребности лабораторий в сфере lifescience, проблемы нехватки важных реактивов, поиск оптимального пути решения и факторы, которые влияют на их доступность.

На семинаре и круглом столе по интеллектуальной собственности эксперты разберут успешные кейсы по коммерциализации разработок и особенности патентования в сфере медицины и биотехнологий.

Круглый стол «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей» соберет представителей инвестиционных фондов, которые поднимут актуальные для современных условий вопросы финансирования проектов и компаний.

В рамках форума впервые пройдет открытая дискуссия «Наука в России: страхи и перспективы молодых ученых», к участию в которой приглашаются молодые ученые, студенты старших курсов высших учебных заведений, представители наукоемкого бизнеса и инвестиционной сферы, ведущие ученые институтов, работающие с молодыми учеными. Участники дискуссии обсудят: с какими преградами сегодня сталкиваются молодые ученые, от чего зависит решение идти в науку после окончания университета, и что нужно изменить, чтобы молодые специалисты делали выбор в пользу научной карьеры и развивали ее в России.

Для участия в OpenBio-2022 необходима регистрация.

Материал предоставлен организаторами форума

Фото Никиты Дюганова

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Рубрики : Бизнес Медицина Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : форум биотехнологии OpenBio


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