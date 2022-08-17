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Дрокинскую гору в Красноярске снова вписывают в объекты культурного наследия

  • 17/08/2022, 15:39
культурное наследие
В правительстве региона в ближайшее время обещают утвердить градостроительные регламенты и требования по использованию этого объекта.

В службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края дали разъяснения относительно требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дрокинская гора», сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

— На сегодня статус данного объекта предполагает запрет на какое-либо строительство. В ближайшее время будут утверждены градостроительные регламенты и требования к его использованию. Эти документы уже прошли историко-культурную экспертизу, — подчеркнул Павел Гутенков, руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Напомним, в 2019 году, согласно приказу службы, Дрокинская гора и ее окрестности — северные и восточные отроги от урочища Мысы до урочища Малый Тустуй по обеим берегам реки Качи — были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Достопримечательное место связано с историческими событиями периода Гражданской войны, в частности, со сражением, произошедшем в этих местах 6 января 1920 года.

Ранее редакция уже писала, что гора также известна в регионе скандальными решениями, которые относятся к проектам, размещенным на ее территории. Первая размолвка случилась среди горожан вначале 2019, когда на Дрокинской горе началось строительство креста, сообщал красноярский интернет-сайт ТВК.  Это вызвало бурные обсуждения среди красноярцев — кто-то поддерживал идею и говорил, что крест станет новой городской достопримечательностью, а другие не понимали, для чего на горе храм.

В 2020 году эту территорию уже включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как объект культурного наследия регионального значения.

В том же году разразился еще один скандал. Оказалось, что несколько лет назад люди купили землю на Дрокинской горе и получили разрешение на строительство домов. Однако выданные разрешения признали недействительными. Многие покупатели к тому моменту уже начали подготовку к строительству. Собственники предположили, что здесь хотели построить часовню, и, чтобы не портить красивый вид, строительство домов решили запретить. В епархии подтвердили, что под Дрокинской горой планируют построить храм, лестницу и даже виноградники. На все это им выдали разрешение.

 

Неделю назад редакция писала о том, что на «Авито» продают часть Дрокинской горы в Красноярском крае. 

Фото из группы правительства Красноярского края ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Культура История

Регионы: Красноярск

Теги : строительство культурное население Дрокинская гора в Красноярске


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