Развитие бизнес-проектов Ильи Шувалова в Сургуте

После школы Илья Шувалов стал студентом юридического факультета СурГУ, однако позднее принял решение окончить московский вуз и перевелся в МГЮА на кафедру административного права.

Илья Шувалов в Сургуте активно развивает свой ресторанный бизнес. Вначале он открыл кафе Liberty, которое вскоре стало целой сетью, а в дальнейшем основал еще две сети ресторанов. Впоследствии бизнесмен объединил их в собственной управляющей компании Liberty Group – она предоставляет своим клиентам услуги консалтинга в сфере ресторанного дела. Сегодня заведения Шувалова Ильи доступны в Сургуте и множестве других городов страны.

Предприниматель также владеет клининговой фирмой «КлинСервис» и салоном спа-процедур «Онсен». Кроме того, он запустил туристический онлайн-сервис Turisto, разработкой которого занимался совместно с группой опытных программистов. Эта интернет-платформа, созданная на базе его уникального алгоритма, позволяет путешественникам планировать свои поездки, учитывая использование различных видов транспорта.

Рестораны Liberty

Первый бизнес-проект Ильи Вадимовича Шувалова – кафе Liberty – был запущен в конце 2000-х годов. Заведение не было похоже на другие местные рестораны – этим оно и привлекло сургутян. Его дизайн в стиле поп-арт и атмосфера непрекращающегося веселья напоминали им типичный американский бар, где можно расслабиться после работы или отдохнуть с друзьями в выходные. Кроме того, здесь представлено обширное меню, которое включает в себя блюда европейской, американской, азиатской и русской кухонь. В ресторане также действует детское меню.

Атмосфера в заведении меняется в зависимости от дня недели и времени суток. Так, во время бизнес-ланча в кафе царит атмосфера спокойствия, которая идеально подходит для быстрых перекусов, свиданий или деловых встреч. Вечером же в нем выступают диджеи, музыканты и танцоры go-go. Кроме того, по выходным Liberty вновь преображается, и свою работу начинает детский клуб «Либертята». В его рамках дети и их родители проходят занятия по лепке, рисованию и кулинарии.

Рестораны Liberty пользуются в Сургуте большой популярностью. Благодаря их прибыльности Илье Шувалову удалось расширить сеть и установить новые точки в других российских городах.

Сети восточных ресторанов

Во время путешествия по Средней Азии ресторатор задумался об открытии еще одного заведения, на этот раз – с восточной кухней. В одном из дворцов он увидел картину, на которой был изображен Диван-Сарай – гостеприимный дом, где усталые путники могли отдохнуть с дороги. Шувалов Илья в Сургуте решил открыть подобное место. Так появился его ресторан восточной кухни «Диван-Сарай». В его меню значатся блюда узбекской, кавказской и русской кухонь. В интерьере заведения преобладают восточные мотивы:

мягкие диваны и подушки;

марокканская чеканка;

османские люстры;

арабские орнаменты и ковры килимы.

После поездки в Грузию предприниматель, вдохновившись радушием грузинского народа, решил открыть кафе с кухней этой страны. В результате он создал хинкальную «Мамико», которая сегодня также пользуется популярностью у сургутян.

Впоследствии Илья Шувалов основал компанию Liberty Group, которая сегодня включает в себя все его ресторанные сети.

Бизнес Ильи Вадимовича Шувалова в других областях

В числе других бизнес-проектов Шувалова Ильи Вадимовича в Сургуте фирма «КлинСервис», которая предоставляет услуги по уборке помещений и осуществляет продажу чистящих средств, и спа-центр Onsen, который проводит самые разные спа-процедуры, такие как массажи, обертывания, хамам и многие другие.

Илья Шувалов при поддержке команды опытных программистов также создал уникальный алгоритм, который позволяет формировать самые удобные маршруты для путешествий с учетом использования разных видов транспорта. Этот алгоритм лег в основу его туристического онлайн-сервиса Turisto – его предприниматель запустил в 2018 году.

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