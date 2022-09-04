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Гостиницы Новосибирска заполнены на 80%

  • 04/09/2022, 11:12
гостиницы Новосибирска
За счет роста интереса туристов к региону за полгода отрасль заработала столько же, сколько за весь 2021 год.

— За 6 месяцев 2022 года наш регион посетили 508 тысяч туристов (годом ранее — 442 тысячи) — это больше, чем в Республике Алтай и в Алтайском крае. Область вошла в топ-10 в России по привлекательности посещений. Речь идет о событийном, бизнес-туризме, туризме выходного дня, медицинском, досуговом туризме и т.д., — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

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В результате за полгода сфера туризма заработала 8,8 млрд рублей — столько же, сколько за весь 2021 год. Гостиницы Новосибирска, по данным Минэкономразвития, заполнены на 80%.

— На мой взгляд, этот результат достигнут благодаря поддержке, которую получила отрасль. В частности, гостиницы Новосибирска были освобождены от уплаты НДС. Мы неоднократно проводили конкурсы, и многие компании получили гранты на развитие. Вокруг Новосибирска, в районах области появляются глэмпинги, новые туристические маршруты, — перечисляет Решетников. — Из-за сложностей с выездом за границу люди стали больше путешествовать внутри России, и нам есть чем их заинтересовать.

Напомним, в Новосибирской области прорабатывают много новых туристических маршрутов.

— Сейчас мои коллеги прорабатывают водный маршрут «Обские парки»: на теплоходе по кольцу можно объехать знаковые места. Это будет экскурсионно-развлекательный тур с возможностью активного отдыха. Таких проектов в портфеле региона около десятка, мы их продвигаем в федеральные программы, — рассказывал в июле глава региона Андрей Травников.

Кроме того, в регионе постоянно появляются новые интересные идеи, для которых идет поиск инвесторов. Например, проект «Заповедный лес», горнолыжный комплекс «Салаир», экопарк «Хомутина».

 

Ранее редакция сообщала, что новый гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!» могут масштабировать с городского до, как минимум, областного уровня. 

Фото pixabay.com — EDDIE_LEE_KR

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм гостиницы Новосибирска


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