Гостиницы Новосибирска заполнены на 80%

— За 6 месяцев 2022 года наш регион посетили 508 тысяч туристов (годом ранее — 442 тысячи) — это больше, чем в Республике Алтай и в Алтайском крае. Область вошла в топ-10 в России по привлекательности посещений. Речь идет о событийном, бизнес-туризме, туризме выходного дня, медицинском, досуговом туризме и т.д., — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
— На мой взгляд, этот результат достигнут благодаря поддержке, которую получила отрасль. В частности, гостиницы Новосибирска были освобождены от уплаты НДС. Мы неоднократно проводили конкурсы, и многие компании получили гранты на развитие. Вокруг Новосибирска, в районах области появляются глэмпинги, новые туристические маршруты, — перечисляет Решетников. — Из-за сложностей с выездом за границу люди стали больше путешествовать внутри России, и нам есть чем их заинтересовать.
Напомним, в Новосибирской области прорабатывают много новых туристических маршрутов.
— Сейчас мои коллеги прорабатывают водный маршрут «Обские парки»: на теплоходе по кольцу можно объехать знаковые места. Это будет экскурсионно-развлекательный тур с возможностью активного отдыха. Таких проектов в портфеле региона около десятка, мы их продвигаем в федеральные программы, — рассказывал в июле глава региона Андрей Травников.
Кроме того, в регионе постоянно появляются новые интересные идеи, для которых идет поиск инвесторов. Например, проект «Заповедный лес», горнолыжный комплекс «Салаир», экопарк «Хомутина».
Ранее редакция сообщала, что новый гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!» могут масштабировать с городского до, как минимум, областного уровня.
Фото pixabay.com — EDDIE_LEE_KR
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