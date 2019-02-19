Развязку на Матвеевке попробуют включит в проект «Академгородок 2.0»

— Перспективы строительства развязки на Матвеевке откладываются потому что существует дефицит средств на выполнение работ. Стоимость развязки — более 4 млрд рублей, — пояснил на заседании транспортного комитета регионального парламента министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, проектно-сметная документация на объект еще окончательно не готова. По поручению губернатора, министерство и мэрия Новосибирска должны совместно проработать предложения для временного решения проблемы — создания дополнительных полос движения в этом месте, чтобы минимизировать вопрос пробок.

— Когда получим подтверждение финансирования по программе «Академгородок 2.0» мы попытаемся включить в него этот объект, — добавил Костылевский.

Кроме того, он отметил, что в следующем году министерство планирует заложить в бюджет средства на строительство наземного пешеходного перехода на разъезде Иня, который будет состоять из 5 пролетов. Департамент транспорта мэрии должен в этом году заказать корректировку ПСД перехода, так как прежняя уже устарела. Стоимость объекта составляет порядка 200 млн рублей.

Напомним, строительство развязки на Матвеевке планировали начать в 2015 году. Ранее правительство региона сообщало, что это будет надземная развязка над железнодорожным переездом в месте поворота с Бердского шоссе в поселок Матвеевка.

Фото: пресс-служба регионального минтранса