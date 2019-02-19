Трендом 2018 года стало внедрение высокотехнологичных сервисов и дистанционное получение услуг

По итогам 2018 года объём выданных Сбербанком жилищных кредитов в Новосибирской области составил 29,6 млрд рублей, темп роста в сравнении с прошлым годом — 135 %, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Отмечается, что во многом это произошло благодаря появлению новых сервисов покупки жилья. Доля заемщиков, купивших жильё через портал «ДомКлик», в Новосибирской области составила 28%. Сервисом электронной регистрации воспользовались 45,7% клиентов, к концу года составила 45,7 %, сервисом безопасных расчетов – 81 %.

Потребительских кредитов Сбербанком в Новосибирской области в прошлом году выдано более 100 тысяч — на 35% больше, чем в предыдущем. Объём выдач составил 23 млрд рублей. Сегодня получить потребительский кредит можно на любые цели. Решение по кредиту принимается от двух минут, оформить его можно онлайн.

В пресс-службе подчеркнули, что новыми клиентами Сбербанка в Новосибирской области в 2018 году стало более 17 тысяч предпринимателей, рост по открытию расчетных счетов в сравнении с 2017 годом составил 144 %. В прошлом году предпринимателям было выдано более 2 тысяч кредитов на сумму 5,6 млрд рублей – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Росту способствовали высокие технологии: роботизированное открытие счета, а также возможность открыть счет и зарегистрировать бизнес дистанционно — на портале «Деловая среда» или через партнеров банка. В Новосибирске данной услугой с начала 2019 года уже воспользовались 20 представителей малого бизнеса.

Одна из актуальных тем – поддержка строительного рынка региона. В 2018 году Сбербанк профинансировал его на 7 млрд рублей. С участием кредитных средств банка в Новосибирской области построено и введено в эксплуатацию 15 жилых комплексов общей площадью около 285 тыс. кв. метров (28% от общего ввода многоквартирных домов в 2018 году).

— На текущий момент в работе находятся 20 проектов на общую сумму более 5 млрд рублей, финансирование по ним будет предоставлено в феврале-апреле этого года. Новосибирские застройщики уже начали работать в новых условиях – с учетом изменений, внесенных в закон об участии в долевом строительстве. Сегодня мы активно консультируем всех застройщиков в рамках нового закона, помогая им перестроиться и начать работать в изменившихся условиях. На сегодня в Новосибирске строятся три дома с помощью проектного финансирования с применением счетов эскроу, — отметил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

В Новосибирской области Сбербанк активно продвигает проект «Безналичный регион» — доля безналичных платежей в 2018 году в общеторговом обороте выросла на 5,5%, оборот торгового эквайринга Сбербанка увеличился на 38%.

Один из масштабных проектов — безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте, современному жителю достаточно иметь с собой банковскую карту. Специальными устройствами для бесконтактной оплаты проезда на сегодня оснащены 527 бортов в Новосибирске и Бердске. Ежемесячно более 300 тысяч поездок пассажиры оплачивают банковскими картами и смартфонами.

Фото: пресс-служба банка