За 2018 год парковки принесли в бюджет 4,3 млн рублей

— За два года реализации проекта по созданию плоскостных парковок в Новосибирске создано три парковки на 402 парковочных места: около железнодорожного вокзала, рядом с Центральным рынком и на пересечении улиц Красный проспект и Орджоникидзе. В ближайшее время мы запустим парковку напротив Дома офицеров, а до конца марта — напротив ДК «Прогресс». Всего в 2019 году в городе будет создано 6 плоскостных парковок, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.

Средний тариф на парковку варьируется от 50 до 100 рублей в час. Самый дорогой — на новой парковке напротив Новосибирского облпотребсоюза. Но на этой площадке машина час может стоять бесплатно, тогда как на двух других льготный период составляет всего 30 минут.

За 4 квартал 2018 год с введенных парковок было собрано 4,3 млн рублей. Основные доходы поступали в виде наличных средств. Самой доходной оказалась парковка рядом с Центральным рынком, пояснил Дронов. По итогам 2019 года с шести парковок, по его расчетам, в бюджет города должно поступить не менее 20 млн рублей. Все денежные средства направляются на создание нового парковочного пространства. В частности, в 2019 году мэрия планирует приступить к созданию парковок на улично-дорожной сети.

В 2019 году мэрия возьмется за парковки на улично-дорожной сети Новосибирска

— Главный эффект создания парковок в том, что мы получили свободный доступ на парковочное пространство. Бесплатные парковки сегодня чаще всего выполняют роль стоянок, — говорит Дронов. — Того же самого результата мы ожидаем от создания парковок на улично-дорожной сети. По нашим оценкам, освободятся 50% машиномест по всему Красному проспекту.

Представитель ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области отметил, что пока особого эффекта от появления в Новосибирске парковок ведомство не увидело.

— Эффективность платного дорожно-парковочного пространства зависит от тотального привлечения собственников автотранспортных средств при остановке машин под знаками. Это мы видим на примере Москвы, где наполняемость платных парковок находится на достаточном уровне. В Екатеринбурге опыт оказался неудачным, — пояснил он. — Сейчас на федеральном уровне готовится законопроект о передаче в субъекты федерации полномочий по привлечению к ответственности собственников автотранспортных средств по линии фото- и видеофиксации. Это позволит решить вопрос.

Заместитель председателя комитета регионального парламента Валерий Ильенко поинтересовался, рассматривала ли мэрия Новосибирска возможность привлечения частного инвестора для создания парковочного пространства на улично-дорожной сети.

— Желающих больше, чем пальцев на руках. Но пока ни с кем не удалось отработать предложения, поэтому мы пошли по пути создания новых парковок за счет средств, полученных от работы действующих, — пояснил Роман Дронов.

Заммэра Данияр Сафиуллин добавил, что мэрия изучила неудачный опыт концессии в Ростове-на-Дону и решила, что не пойдет по этому пути. По его словам, муниципалитет надеется на рост темпов заработка за счет парковок, в том числе после создания парковочных мест на Красном проспекте, а также активизации работы с ГИБДД.

Валерий Ильенко предложил все-таки продумать это предложение и, возможно, довести технические условия партнерства до конца, чтобы инвесторы играли по правилам муниципалитета. В противном случае сроки создания платного парковочного пространства в Новосибирске затянутся. Коллегу поддержал председатель комитета Федор Николаев, напомнив, что вопрос о создании платных парковок в городе обсуждается уже около 5 лет, а за два года, в течение которых ведется работа, создание всего 402 мест для города с 1,8 млн дохода — это результат «ни о чем».

— Город забит. 80% транспорта на парковках днюют и ночуют, а город теряет колоссальные деньги, которые мог бы выручить за дорогую землю, — заявил он.

Николаев также рекомендовал мэрии вводить на парковках безналичный расчет, чтобы ужесточить контроль за расходованием денежных средств.

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